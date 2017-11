Pobiegli na cześć Hubertusa

Blisko 50 biegaczy wzięło udział 4 listopada w trzecim janikowskim biegu

– Tym razem bieg odbywa się z okazji Hubertusa, ale nie nazwaliśmy go tak, bo nie chcemy tworzyć tradycji i przypisywać go do konkretnej daty, tylko pozostawić sobie możliwość jej wyboru, głównie ze względu na pogodę – mówi Tomasz Niewodniczański, współorganizator. – W tym roku się udała, jak będzie za rok, zobaczymy. Jedno jest pewne, bieg się odbędzie, bo z roku na rok zainteresowanie jest większe. Dziś mamy trzeci janikowski bieg na 10 km dla biegaczy i na 5 km dla kijkarzy oraz tzw. towarzyszący – dla dzieci.

Uczestnicy nie mogli narzekać na nudę. Błoto i powalone drzewa były dodatkową atrakcją malowniczej trasy przechodzącej przez okoliczne lasy. Wyniki w najbliższym wydaniu „Powiatowej”

Tekst i fot.: Wioletta Kamińska