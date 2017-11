Gabriel Janowski w Oławie

Spotkanie odbędzie się w starostwie powiatowym. Fot. Wojciech Kloczkowski

Spotkanie w Starostwie. Legenda rolniczej „Solidarności” przyjedzie do naszego miasta na zaproszenie Ryszarda Borysa – przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Doktor Gabriel Janowski to były opozycyjny działacz i założyciel NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, a po zmianach polityczno-gospodarczych z 1989 roku – wykładowca akademicki oraz minister rolnictwa w rządach Jana Olszewskiego i Waldemara Pawlaka. To również nietuzinkowy senator i poseł kilku kadencji, który w czasie rządów AWS zasłynął w polskim parlamencie rytmicznymi podskokami przed posiedzeniem Komisji Rolnictwa. Jak sam później wyjaśniał, stał się wtedy ofiarą służb specjalnych, których funkcjonariusze nafaszerowali go narkotykami, bo był głównym architektem wniosku o zdymisjonowanie ówczesnego ministra skarbu Emila Wąsacza, odpowiedzialnego za wyprzedaż polskich cukrowni obcemu kapitałowi.

Kilka lat później, w okresie rządów koalicji SLD i PSL, o Gabrielu Janowskim znowu było głośno, bo w Sejmie straszył premiera Leszka Millera i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego workiem z wąglikiem i rózgami, także za „antypolską politykę rolną”.

Kontrowersyjny niegdyś polityk, a obecnie działacz społeczny, przyjedzie do Oławy w poniedziałek 13 listopada. W sali obrad Rady Powiatu od godz. 10.00 będzie rozmawiał z rolnikami, specjalizującymi się w produkcji ekologicznej, a także z konsumentami. Od pewnego czasu dr Gabriel Janowski promuje bowiem na całym świecie polskie produkty rolne, pod marką „Polish Quality Food” (PQF).

Spotkanie z Gabrielem Janowskim ma charakter otwarty – organizatorzy zapraszają do aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowej żywności oraz szeroko rozumianą polityką rolną.

