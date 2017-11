Jakie atrakcje będą 11 listopada? Oława, Jelcz-Laskowice, Domaniów i Marcinkowice

Przewodniczący Rady Powiatu Józef Hołyński i starosta oławski Zdzisław Brezdeń zapraszają w sobotę 11 listopada, na powiatowe uroczystości, organizowane w Oławie z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.30, przed Pomnikiem Losów Ojczyzny, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Hymn państwowy i pieśni patriotyczne zagra oławska Orkiestra Dęta, pod dyrekcją kapelmistrza Tadeusza Mroczka, a delegacje złożą kwiaty.

Krótki repertuar muzyczny zaprezentuje młodzież z Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie. Wartę honorową pełnić będą żołnierze z I Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki. W trakcie uroczystości będzie prezentowany rys historyczny. Około godz. 12.55, po uformowaniu defiladowego szyku, delegacje i poczty sztandarowe przy akompaniamencie orkiestry, przemaszerują ulicą Kopernika, przez Rynek i ulicę Krótką. Zgromadzą się na placu Zamkowym, przed kościołem pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, w którym będzie odprawiona uroczysta msza święta, w intencji Ojczyzny.

Atrakcją powiatowych obchodów będzie patriotyczna wieczornica, która rozpocznie się o godz. 16.00, przy ul. Młyńskiej, przed Centrum Turystyki, Kultury i Rekreacji Browaru „Probus”. W programie m.in.: pokaz replik broni ASG („Air Soft Gun”) oraz oporządzenia militarnego. Nadarzy się zatem znakomita okazja dla pasjonatów tematyki wojskowej, aby zobaczyć z bliska, sfotografować się z tym sprzętem oraz porozmawiać na ten temat z miłośnikami i hobbystami. Pokaz zorganizują uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie, z klasy przygotowującej do pracy w służbach mundurowych. Zachęcamy również do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, w trakcie wieczornych uroczystości, przy akompaniamencie Oławskiej Orkiestry Dętej. Teksty tych pieśni zostaną wyświetlone na telebimie.

Każdy uczestnik powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości otrzyma okolicznościową kartkę, z tekstem „Marszu Pierwszej Brygady”. Kolejnym punktem patriotycznego spotkania, będzie plenerowa projekcja filmów, tematycznie związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Obejrzymy m.in. materiał nakręcony przez Klaudię Słoniowską i Bernadetę Winnicką, uczennice z klasy dziennikarskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. Ten film otrzymał w kwietniu tego roku III nagrodę w konkursie, zorganizowanym przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk dypl. Mariana Porwita, z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, pn. „Byli tacy, co rodzili się. Byli tacy, co umierali. Byli też i tacy, którym to było mało”. W przypadku złych warunków atmosferycznych, pokazy odbędą się w sali projekcyjnej CTKiR.

Dodatkową atrakcją wieczornicy będzie ognisko z ciepłym poczęstunkiem, który przygotujemy dla uczestników uroczystości. Najmłodsi otrzymają prezent-niespodziankę, o tematyce patriotycznej. Gościem specjalnym wieczornej części uroczystości będzie Jarosław Furgała, człowieka z żywą i barwną historią całego okresu niepodległościowego, równolatek Niepodległej, artysta ludowy, kombatant, członek międzywojennego związku strzeleckiego „Strzelec”, uczestnik spotkań z Józefem Piłsudskim. Podczas II wojny światowej walczył w obronie Warszawy.

– Dzień Niepodległości uświadamia nam, czym jest wolność i każe pamiętać, że nic nie jest nam dane na wieki – mówi starosta Zdzisław Brezdeń. – To dzień radości z odzyskania Ojczyzny, dzień powrotu nadziei w serca Polaków. Nasza Ojczyzna przeżywa rozmaite przeobrażenia, ale patriotyzm powinien ciągle stać na straży godności naszego narodu, jego kultury i obyczajów, czyli dziedzictwa naszych przodków. Obecnością na obchodach uczcijmy Niepodległość i Jej Bohaterów, którzy poświęcili zdrowie i oddali życie za wolną Polskę. Zachęcam wszystkich mieszkańców i gości, do wzięcia udziału w uroczystościach, wraz z całymi rodzinami i znajomymi, aby wspólnie oddać hołd Polakom, naszym przodkom, którzy walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny okupili trudem, przelaną krwią i nierzadko ofiarą życia. Zachęcam także do wywieszenia flagi państwowej w oknach, na terenie posesji i w zakładach pracy. Zamanifestujmy w ten sposób nasze przywiązanie do polskiej historii, narodowych wartości, kultury i tradycji, a także zaakcentujmy radość z wolnej, niepodległej Ojczyzny!

Jelcz-Laskowice. Będą dwa koncerty.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Po eucharystii złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem pierwszych osadników.

O 11.30 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, a po niej kameralny koncert pt. „Polska Muzyka” w wykonaniu zespołu „Trio Stroikowe Zamku w Rokosowie”. Dwa klarnety, fagot i tylko polska muzyka – to wszystko czeka na uczestników koncertu. Obecnie zespół tworzy 5 osób, co znacznie wzbogaca repertuar i walory artystyczne utworów. Unikalny zestaw instrumentów, w połączeniu z wokalem, ciekawe i zaskakujące aranżacje oraz niekonwencjonalne interpretacje z pewnością zapewnią słuchającym dużo niezapomnianych wrażeń. Wstęp na koncert – wolny.

Poranne uroczystości to przedsmak tego, co wydarzy się wieczorem. Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprosiło do Jelcza-Laskowic kultowy zespół „Kobranocka”. Toruńska grupa słynie m.in. z przeboju „Kocham Cię jak Irlandię”, ma w swoim dorobku 10 wydanych płyt.

Koncert „O miłości i wolności” odbędzie się w hali Centrum Sportu i Rekreacji. Bezpłatną wejściówkę można otrzymać w sekretariacie Centrum Kultury, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00.

GMINA OŁAWA – MARCINKOWICE

DOMANIÓW