Suczka miała przywiązany do nogi kamień. Kto to zrobił?

Kilka tygodni temu o tej sprawie poinformowaliśmy policję. Pisaliśmy wtedy, że mieszkaniec znalazł w rzece psa, którego ktoś celowo utopił: https://www.gazeta-olawa.pl/na-sygnale/68696-kto-utopil-psa/

Są już pewne ustalenia w tej sprawie, m.in. to, że jest to suczka rasy mieszanej z amstafem.

Wydział Dochodzeniowo–Śledczy KPP w Oławie prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności śmierci psa, znalezionego 24 października w rzece Smortawie w Bystrzycy.

Reklama

– Tego dnia policja otrzymała informację o tym, że w rzece Smortawa w pobliżu mostu, dryfują zwłoki zwierzęcia. Na miejsce skierowano policjantów z grupy dochodzeniowo–śledczej, lekarza weterynarii oraz zastęp straży pożarnej, który wyłowił martwe zwierzę z rzeki – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Ustalono, że pies miał przywiązany do tylnej łapy element przewodu elektrycznego, a do niego siatkę z materiałowej plecionki, w której znajdował się duży kamień. Z ustaleń weterynarza wynika, że była to szara suczka rasy mieszanej z amstafem, mogła być w wieku 1-1,5 roku. Z uwagi na stopień rozkładu nie ustalono więcej cech charakterystycznych.

Mając powyższe na uwadze, Komenda Powiatowa Policji w Oławie prosi osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat okoliczności tego bestialskiego czynu, o pomoc w wytypowaniu sprawcy przestępstwa oraz w ustaleniu danych właściciela psa.

Osobą do kontaktu w sprawie jest prowadząca dochodzenie – sierż. szt. Marta Sioma, tel. 71- 38 17 252, Naczelnik Wydziału Doch.-Śledcz. KPP w Oławie, podkom. Agnieszka Borejko, tel. 71-38 17 217 lub Zastępca Naczelnika – podkom. Piotr Jasiewicz, tel. 71-38 17 220.