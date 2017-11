Przejechali na czerwonym. Policjanci to nagrali

Wystarczyło pół godziny kontroli, w tym czasie pięciu kierowców przejechało na czerwonym świetle. Przy moście zatrzymali się policjanci w nieoznakowanym radiowozie i włączyli videorejestrator

Sytuacja dotyczy mostu na Odrze, na którym trwają prace remontowe. – Ruch odbywa się wahadłowo i jest wspomagany sygnalizacją świetlną – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Niestety, nie wszyscy kierowcy stosują się do niej. W ciągu krótkiej kontroli policjanci ogniwa ruchu drogowego udokumentowali na videorejestratorze, pięciu kierujących popełniających wykroczenie drogowe, polegające na włączeniu się do ruchu, na czerwonym świetle. Takie zachowanie kierowców, ewidentnie dezorganizuje i tak już utrudnioną płynność ruchu. Ruch pojazdu na czerwonym świetle skraca cykl jazdy samochodów jadących z naprzeciwka, którym pojawiło się zielone światło. Bezmyślność kierowców łamiących przepisy może doprowadzić do tragedii, a póki co powoduje wydłużenie korków.

Oławscy policjanci zaznaczają, że będą karać mandatami kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Celem tych działań jest poprawienie płynności ruchu, a przede wszystkim niedopuszczenie do zdarzeń drogowych, których konsekwencje mogą zaważyć na zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Kierowców, którzy przejechali na czerwonym świetle ukarano 300-złotowymi mandatami i sześcioma punktami karnymi.

Źródło KPP w Oławie