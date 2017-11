Jedna kolizja i dwa potrącenia

W nocy widoczność w tym miejscu jest słaba. Chwila nieuwagi i może dojść do tragedii

A to wszystko w ciągu kilku dni, na tej samej ulicy

Jelcz-Laskowice. Feralny tydzień na Oławskiej

30 października po godz. 14:00 policja otrzymała zgłoszenie o kolizji w okolicach ronda. 71-letnia kobieta, mieszkanka Jelcza-Laskowic, prowadząca samochód osobowy, wjechała w lampę. Była nietrzeźwa. Straciła prawo jazdy. Na razie na pewno na trzy lata, a być może na więcej. Na szczęście nie zrobiła nikomu krzywdy.

Reklama

Tego samego dnia, tylko trzy godziny później, 40-letnia mieszkanka gminy Jelcz-Laskowice potrąciła pieszego. Zdarzenie miało miejsce przy ul. Oławskiej, w okolicach skrzyżowania z Belgijską. Tym razem kierująca była trzeźwa, a poszkodowanym okazał się 39-letni obywatel Ukrainy. Nie odniósł poważniejszych obrażeń. Kobietę ukarano mandatem.

2 listopada około 22:15 znów na skrzyżowaniu Oławskiej i Belgijskiej potrącono 27-letnią mieszkankę Jelcza-Laskowic. Kierowca audi a4, 46-letni mieszkaniec J-L, uciekł z miejsca zdarzenia. Po około 10 minutach wrócił i przyznał się do popełnionego czynu. Ze względu na początkową „ucieczkę” pobrano mu krew na badanie trzeźwości. Policja nie podejrzewa jednak, by kierowca był nietrzeźwy. Uciekł, ponieważ był w dużym szoku – tak tłumaczył swoje zachowanie. Życiu poszkodowanej nie zagraża niebezpieczeństwo. Obrażenia uznano jednak za trwalsze niż siedem dni, więc sprawę skierowano do prokuratury.

Oba potrącenia zdarzyły się w tym samym miejscu. Przejście dla pieszych w okolicach Oławskiej i Belgijskiej zdaniem wielu mieszkańców jest niedostatecznie doświetlone. W sprawie dawno temu interweniowali też radni. Dziś problem jest tym istotniejszy, że w okolicach powstała nowa „Biedronka”. Ruch się zwiększył, doszło kolejne przejście dla pieszych. Z całą pewnością warto się zastanowić, jak poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.

(kt)