O miłości i wolności. Koncert Kobranocki – są bezpłatne wejściówki

Jelcz-Laskowice. Będą dwa koncerty. 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Co zaplanowano z tej okazji?

Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Po eucharystii złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem pierwszych osadników.

O 11.30 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, a po niej kameralny koncert pt. „Polska Muzyka” w wykonaniu zespołu „Trio Stroikowe Zamku w Rokosowie”. Dwa klarnety, fagot i tylko polska muzyka – to wszystko czeka na uczestników koncertu. Obecnie zespół tworzy 5 osób, co znacznie wzbogaca repertuar i walory artystyczne utworów. Unikalny zestaw instrumentów, w połączeniu z wokalem, ciekawe i zaskakujące aranżacje oraz niekonwencjonalne interpretacje z pewnością zapewnią słuchającym dużo niezapomnianych wrażeń. Wstęp na koncert – wolny.

Poranne uroczystości to przedsmak tego, co wydarzy się wieczorem. Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprosiło do Jelcza-Laskowic kultowy zespół „Kobranocka”. Toruńska grupa słynie m.in. z przeboju „Kocham Cię jak Irlandię”, ma w swoim dorobku 10 wydanych płyt.

Koncert „O miłości i wolności” odbędzie się w hali Centrum Sportu i Rekreacji. Bezpłatną wejściówkę można otrzymać w sekretariacie Centrum Kultury, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00.

(kt)