Wsparcie dla straży

Jelcz-Laskowice. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi oławskiemu.

Chodzi o przekazanie 68.600 złotych na doposażenie oraz wymianę wyeksploatowanego i zużytego sprzętu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

– Z wnioskiem o wsparcie finansowe zadania inwestycyjnego, polegającego na wykonaniu instalacji pneumatyczno-elektrycznej do zasilania samochodów pożarniczych, stacjonujących w garażach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jelczu-Laskowicach, zakupu silnika do łodzi ratowniczej JRG oraz zakupu paleni elektronicznych systemu wyświetlania alarmów w budynku KP PSP w Oławie, wystąpił komendant powiatowy – czytamy w uzasadnieniu uchwały. – Realizacja powyższych zadań pozwoli na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych, jak również przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy J-L.

(kt)