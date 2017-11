Jesteś przedsiębiorcą? Zobacz, jak opłacić ZUS i podatki w łatwy sposób

Doświadczenie prowadzących własną firmę wskazuje, że najważniejsze jest zapewnienie dobrej historii finansowej własnej działalności. Dzięki niej uzyskamy łatwy dostęp do dodatkowych środków pieniężnych w postaci linii kredytowej do konta firmowego czy kredytu inwestycyjnego. Prowadzenie firmy zawsze będzie nierozerwalnie związane z koniecznością terminowych płatności dla ZUS czy US.

Dlaczego konto firmowe?

Konto firmowe będzie nam potrzebne przede wszystkim do sprawnej obsługi finansowej przedsiębiorstwa. Pozwoli na oddzielenie środków osobistych od firmowych oraz na stworzenie historii finansowej przedsiębiorstwa, potrzebnej przy uzyskaniu kredytu czy linii kredytowej. Z niego dokonamy wszelkich rozliczeń z klientami czy kontrahentami w formie bezgotówkowej. Zapłacimy za kupione produkty czy usługi, wypłacimy wynagrodzenie zatrudnionym pracownikom, a przede wszystkim będziemy cyklicznie przelewać pieniądze do ZUS i urzędu skarbowego.

Szukajmy więc takiej oferty, która zapewni łatwy i bezpieczny dostęp do konta poprzez bankowość internetową, jak i mobilną (poprzez telefon komórkowy), dającej możliwość oszczędzania pieniędzy na korzystnych firmowych lokatach czy depozytach overnight. Taką, która oferuje dostępność linii kredytowej z niskim kosztem obsługi. Rozglądajmy się za rachunkiem pozwalającym wypłacić gotówkę w każdym dostępnym bankomacie za pomocą karty płatniczej. I co najważniejsze, przy prowadzeniu działalności, oferty z darmowymi przelewami bankowymi, w tym do ZUS i urzędu skarbowego.

Obowiązujące prawo

Według obowiązującego prawa, prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z obowiązkiem opłacania składek dla ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Są to składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS 51), zdrowotne (ZUS 52), czy na Fundusz Pracy (ZUS 53). Termin ich płatności jest uzależniony od tego, czy pracujemy sami, czy może zatrudniamy pracowników. W pierwszym przypadku będzie to do 10., a w drugim – do 15. dnia następnego miesiąca, który rozliczamy. Czyli za październik płacimy w listopadzie. Do tej pory każda składka była wpłacana na inne konto, ale od stycznia 2018 r. składki będą opłacane na jedno indywidualne konto przedsiębiorcy.

Drugą ważną płatnością są podatki. Dla US (Urzędu Skarbowego) musimy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy ( do 20-go dnia) i podatek od towarów i usług tzw. VAT (do 25 dnia). Dochodzi do tego jeszcze rozliczenie roczne w przypadku niedopłaty należnego podatku czy podatki od czynności cywilno-prawnych.

Konsekwencje nieterminowych przelewów

Najważniejsze, by przelew doszedł do odpowiedniego urzędu ZUS czy urzędu skarbowego we właściwym terminie i na odpowiednie konto. Jeśli tego nie przypilnujemy, konsekwencje mogą być bardzo poważne: od upomnienia, które będzie wiązało się z zapłaceniem odsetek i kosztów z nim związanych, kończąc na karze administracyjnej i zajęciu konta firmowego, z którego będą ściągane należne koszty.

Przygotowanie przelewu

Płatności najlepiej dokonywać z posiadanego konta firmowego. Najlepiej takiego, w którym przygotowanie przelewów do ZUS czy urzędu skarbowego powinny być łatwe w realizacji. Zakładany rachunek powinien oferować specjalny wzór takiego przelewu, który pozwoli na szybkie wypełnienie i równie szybką realizację. Podamy w nim takie dane jak: nazwa i NIP płatnika, okres rozliczeniowy czy symbol formularza płatności.

Dobrze jest, gdy konto firmowe oferuje opcje przelewu natychmiastowego, czyli realizowanego w czasie rzeczywistym. Warto również sprawdzić, jakie są obowiązujące terminy przelewów elixir, czyli godziny, w których bank księguje przelew wychodzący.

Bezpieczeństwo

Wszystkie przelewy z rachunku firmowego, w tym do ZUS lub urzędu skarbowego, będą wymagać potwierdzenia kodem aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub wysłanego przez bank smsa). Wszystko to w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

