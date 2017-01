Bezdyskusyjny budżet powiatu

Powiat Cisza i spokój

Tak było na grudniowej sesji oławskiej Rady Powiatu, podczas uchwalania budżetu na 2017 rok



Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu, przygotowany przez Zarząd Powiatu. Zgłosiła tylko drobne uwagi i zastrzeżenia, które Zarząd Powiatu uwzględnił w formie budżetowej autopoprawki. Wraz z nią dodano jeszcze jeden wydatek inwestycyjny, nieplanowany wcześniej, a mianowicie zakup specjalistycznego samochodu dla Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych.

Projekt budżetu powiatu oławskiego na rok 2017 zakładał deficyt w wysokości 4,3 mln zł, który ma być sfinansowany emisją papierów wartościowych. Jak wyjaśniał starosta Zdzisław Brezdeń, nie spowoduje to zwiększenia długu powiatu w stosunku do przewidywanego na koniec 2016 roku, i w efekcie indywidualny wskaźnik zdolności spłaty zadłużenia w latach 2017 i 2018 nie zostanie przekroczony. Szef Zarządu Powiatu podkreślał, że radykalnie zredukowano zadłużenie, wynikające z poręczeń i spłaty kredytów, zaciągniętych kiedyś przez oławski SP ZOZ. Z kwoty ponad 14 mln złotych do spłaty pozostały już tylko 3 mln zł.

Zarząd Powiatu nie musiał więc, jak to się zdarzało w przeszłości, radykalnie obcinać wydatków. Nie musiał przede wszystkim ograniczać inwestycji, które zarówno w mijającym roku 2016 jak i w 2017 starosta uznał za rekordowe w historii powiatu, zarówno pod względem liczby zadań jak i zaangażowanych kwot. Duży wpływ miała na to praktycznie zakończona w 2016 roku budowa Centrum Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnego, kosztująca prawie 20 mln zł i w dużym stopniu sfinansowana dzięki wsparciu samorządów gminnych z powiatu oławskiego. Na rok 2017 przewidziano nadal spore kwoty na tę instytucję, ale wynikało to głównie ze stopniowego rozliczania wykonanych już wcześniej zadań oraz z przeznaczenia określonych kwot na wyposażenie nowego obiektu. Na ten cel Zarząd Powiatu pozyskał m.in. 640 tys. zł od Ministerstwa Edukacji.

(KAT)