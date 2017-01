WOŚP w Oławie

Urząd Miejski w Oławie oraz Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapraszają na wielki finał 15 stycznia w Rynku. Startujemy o godzinie 13.00. Na scenie oraz wokół niej wiele atrakcji. Gwiazdą wieczoru będzie zespół PUDELSI. Jak co roku odbędą się także licytacje, a o godzinie 20.00 zobaczymy wyjątkowe, laserowe światełko do nieba. Dla najmłodszych – choć nie tylko – niecodzienna atrakcja; Snowtubing! Od godziny 13.00 do 15.40 będzie można także wejść na wieżę ratuszową.

Serdecznie zapraszamy.