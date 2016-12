Drogi Panie Starosto, Drodzy Przyjaciele i Mieszkańcy powiatu oławskiego – naszego powiatu partnerskiego

My, Wasi przyjaciele i partnerzy z Blankenhain i Neckerody, przyjęliśmy z wielką konsternacją i oburzeniem wiadomość o zbrodniczym ataku terrorystycznym tak zwanego Państwa Islamskiego w Berlinie – piszą autorzy listu do starosty, z prośbą o upowszechnienie tekstu



Czujemy wielki smutek i głębokie współczucie wobec śmiertelnych ofiar, rannych i ich krewnych i wyrażamy nasze najgłębsze współczucie!

Odczuwamy to także w szczególnej mierze w stosunku do krewnych polskiego kierowcy, który został zamordowany w bestialski i wyjątkowo zbrodniczy sposób.

Czujemy wobec Waszego polskiego współobywatela i wobec jego jakże chrześcijańskiego i ludzkiego czynu najwyższe uznanie i smucimy się z powodu jego śmierci razem z Wami, drodzy polscy przyjaciele, będąc szczególnie mocno poruszeni i pełni najwyższego szacunku.

Dowiedzieliśmy się z naszej prasy, że ten mężny Polak do ostatniego tchnienia walczył i starał się o to, aby zatrzymać zamachowca, oraz aby przeszkodzić temu haniebnemu przestępstwu i uratować życie ludzi.

To jest zachowanie i czyn, które należy bardzo, ale to bardzo wysoko cenić, ponieważ świadczą one o jego chrześcijańskiej wierze i jego humanistycznym, ludzkim postępowaniu.

Za to dziękujemy z całego serca i obiecujemy, że ten czyn będzie dla nas testamentem. Testamentem, aby tak postępować, żebyśmy w naszej polsko-niemieckiej przyjaźni i partnerstwie z Bystrzycą i Powiatem Oławskim jeszcze mocniej się zbliżyli w celu bardziej zdecydowanego prowadzenia walki o pokój i wzmocnienie Unii Europejskiej wraz z jej wewnętrznym i zewnętrznym bezpieczeństwem.

Czujemy tak, ponieważ jego śmierć powinna zostać odkupiona, ona nie powinna być nadaremna!

Z wyrazami szacunku,

Heinz Scholz

Siegfried Hörcher

Hannelore Stein

Doreen Klein

Eva Jahn

(tłumaczenie listu Jacek Pilawa)

Pan Scholz jest 87-letnim panem, który zaaranżował współpracę wsi Bystrzyca ze wsią Neckeroda w Turyngii oraz współpracę między powiatem oławskim a powiatem ziemskim w Weimarze. On też jest autorem (współautorem) pomysłu renowacji, a w pierwszym etapie zbudowania nowego ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Oławie. Wielki przyjaciel Polski i Polaków. Pozostałe nazwiska to są działacze ze wsi Neckeroda, znanej w całych Niemczech z projektu odnowienia tradycji farbiarskich.

(ck)