Aleksandra Hołyńska (z prawej) wierzy, że "dialog grozi zrozumieniem"

Z miłosierdziem to my mamy problem

Chce przyjmować uchodźców i nie boi się o tym mówić. Kocha Polskę, choć uważa, że marnuje ona swój potencjał. Na co dzień pracuje z dziećmi, a w wolnym czasie organizuje spotkania z osobami niepełnosprawnymi, muzułmanami i innymi przedstawicielami mniejszości. Robi to, bo uważa, że „dialog grozi zrozumieniem”. Z Aleksandrą Hołyńską – oławianką, jedną z organizatorek „Żywej Biblioteki” we Wrocławiu – rozmawia Kamil Tysa

– Czym jest „Żywa Biblioteka”?

– To projekt zapoczątkowany przez duńską grupę „Stop przemocy” w 2000 roku. Działa na rzecz praw człowieka poprzez prostą metodę dialogu z osobą, reprezentującą mniejszość, która na co dzień spotyka się ze stereotypami, dyskryminacją, uprzedzeniami i wykluczeniem społecznym. W praktyce polega to na tym, że w dany dzień można przyjść do określonego miejsca, którym najczęściej jest biblioteka, i wypożyczyć sobie na indywidualną rozmowę „Żywą Książkę”, czyli taką osobę, z którą związane są stereotypy. Tytuły zmieniają się zależnie od kontekstu społecznego i od tego, z czym ludzie mają problem w danym miejscu i chwili. Inne książki będą w Tunezji, a inne w Polsce. Ważne jest jednak, by „Żywa Biblioteka” nie odbywała się z udziałem tylko jednej grupy społecznej. Nie mogą być to tylko homoseksualiści albo tylko muzułmanie. Metoda mówi jasno – musimy wziąć cały pakiet.

