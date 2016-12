Już stoi, ale my jeszcze poczekamy

Nowy most w Jaczkowicach już praktycznie stoi, choć wciąż jeszcze nie jest gotowy, nie nadaje się do jazdy i trzeba korzystać z tymczasowego. Przypomnijmy, że koniec kłopotów ze staniem na światłach i oddanie nowego obiektu do użytku zaplanowano w maju 2017.

(ck)