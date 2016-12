Kolęda syryjskich i polskich rodzin

Kolędę „Jezus Malusieńki” w tym roku będziemy mogli zaśpiewać z tekstem poświęconym trudnemu losowi syryjskich rodzin i wsparciu, jakie otrzymują z Polski. Słowa kolędy wybrzmią w wielu parafiach w naszym kraju, szczególnie w tych, które wspierają Syryjczyków poprzez program Caritas „Rodzina Rodzinie”.

Śpiewanie kolęd to jedna z najpiękniejszych i najbardziej lubianych w Polsce bożonarodzeniowych tradycji. Popularność świątecznych pieśni sprawia jednak, że łatwo przeoczyć znaczenie ich słów – czasem zaskakująco aktualnych. Poza chrześcijańską tajemnicą Bożego Narodzenia opowiadają one o losach rodziny, która podróżuje, nie znajdując domu, a w niedługim czasie zostaje zmuszona do ucieczki przed prześladowaniem do Egiptu. Tak jak 2000 lat temu Święta Rodzina pozbawiona była domu, tak dziś pozbawionych jest go wiele rodzin uchodzących z Syrii i Iraku. Dotyczy to zarówno mieszkających tam chrześcijan, jak i muzułmanów. Słysząc o chłodzie i niedostatku, o którym opowiadają kolędy, możemy zastanowić się nad tym, jak cierpią dziś miliony ludzi uciekających przed wojną lub próbujących ją przetrwać w swoich domach. Słowa „syryjskiej kolędy” opowiadają zarówno o dramacie dzieci i rodzin, jak też o pomocy, jakiej Polacy udzielają ofiarom wojny w Aleppo w Syrii i w Libanie poprzez program Caritas – „Rodzina Rodzinie”.

Program uruchomiony w październiku br. pozwala blisko 3000 tysiącom polskich darczyńców wspierać długofalowo ponad 1000 syryjskich rodzin w Aleppo i w Libanie. Listę wspierających otwiera abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jest wśród nich także abp Wojciech Polak, Prymas Polski oraz czterech innych biskupów. Poszkodowanych w wojnie wspiera ponadto 80 parafii, wiele zgromadzeń zakonnych, wspólnot religijnych, firm, a przede wszystkim rodzin. Wszyscy darczyńcy pomagają konkretnym rodzinom, odpowiadając na ich realne potrzeby. Szczegóły programu można znaleźć na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl

„Kolędę syryjskich i polskich rodzin” na melodię „Jezus Malusieńki”. wyśpiewała wokalistka Violetta Brzezińska, muzyce towarzyszy teledysk ukazujący dramat i trudna sytuację syryjskich rodzin. Propozycja zaśpiewania kolędy w pasterkę lub w I dzień świąt trafi wraz z tekstem do wszystkich parafii w Polsce oraz przede wszystkim do darczyńców, dzięki którym puste miejsce przy wigilijnym stole zostanie symbolicznie zajęte przez rodzinę z Syrii. Caritas sugeruje aby właśnie w tym miejscu podczas wigilii położyć zdjęcie albo opis wspieranej rodziny. W realizację projektu kolędy zaangażowała się pro bono agencja reklamowa Grey, utwór opracowali muzycznie Andrzej Bogucki i Rafał Kulczycki, słowa napisał Paweł Kęska.

Podziękowanie z Aleppo od Siostry Urszuli Brzonkalik z dziećmi ze wspieranych rodzin wraz ze świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom: