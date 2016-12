Czego pragną dzieci – czyli jak wybrać trafiony prezent

Czym najchętniej bawią się dzieci? Jakie są ich prezentowe marzenia? Firma Mattel, światowy lider w produkcji zabawek, wraz z grupą badawczą Ipsos, zapytał najmłodszych, jakimi zabawkami lubią bawić się najbardziej. Zanim wyruszymy na przedświąteczne poszukiwania idealnych gwiazdkowych niespodzianek, warto poznać oczekiwania maluchów.

BADANIE „ZABAWKI SĄ WAŻNE”

Dzieci w czasie zabawy wyrażają swoje uczucia, pragnienia i marzenia. Rozwijają swoją wyobraźnię i uczą się współdziałania w grupie. Zabawa jest więc niezwykle istotnym elementem rozwoju dzieci, a do odpowiedniej stymulacji potrzeba dobrze dobranych narzędzi, czyli zabawek idealnie dopasowanych do potrzeb najmłodszych.

Jak pokazuje badanie „Zabawki są ważne” przeprowadzone przez grupę badawczą Ipsos na zlecenie Mattel*, 63% naszych pociech w wieku od 3 do 9 lat poświęca na samodzielną zabawę w tygodniu średnio 2,7 godziny dziennie, podczas których trenują swoje umiejętności, ucząc się reguł postępowania oraz różnych sposobów wyrażania uczuć czy rozwiązywania problemów. Zwłaszcza przed Świętami, gdy zastanawiamy się, jaka niespodzianka pod choinką najbardziej ucieszyłaby nasze dziecko, warto wiedzieć, po jakie zabawki dzieci sięgają najchętniej.

Według wyników badania, aż 45% dziewczynek wciąż najchętniej bawi się lalkami, kreując i odgrywając różne scenariusze i role. Takie tematyczne zabawy nie tylko stymulują spostrzegawczość i uwagę, ale również rozwijają inicjatywę, pomysłowość i zaradność. Ponadto 38% dziewczynek lubi gry planszowe i puzzle, a 34% z nich chętnie sięga po książki. Badanie potwierdza, że także dorośli najczęściej wybierają je do wspólnej zabawy z dziećmi.

Czym bawią się chłopcy? Wśród ich ulubionych zabawek królują klocki (48%) oraz samochody i tory (40%), które pozwalają przekształcać, przebudowywać i konstruować. Dzięki takim aktywnościom tworzy się tzw. wyobraźnia przestrzenna, a dodatkowo mali panowie uczą się planowania podejmowanych zadań. Chłopcy, podobnie jak dziewczynki, do wspólnej zabawy z rodzicami najczęściej wykorzystują gry planszowe, po które sięga 30% opiekunów.

Dla najmłodszych wszystko może być ciekawą zabawką – patyk, kamyk, liść czy papierek po cukierku.

W zależności od sposobu ich wykorzystania, rzeczy te dostarczają rozmaitych wrażeń – od dźwięku, przez dotyk, zapach, odczucia wzrokowe, aż po smak. Dlatego właściwie dobrana zabawka, uwzględniająca zmieniające się potrzeby, pozwala dziecku rozwijać te zdolności, które na danym etapie jego życia są najważniejsze – mówi Marta Żysko-Pałuba, psycholog i psychoterapeuta specjalizująca się w pracy z dziećmi.

25 POMYSŁÓW NA TRAFIONY PREZENT

Opierając się na wynikach badania „Zabawki są ważne” identyfikującego prezentowe marzenia polskich dzieci oraz korzystając z wieloletniego doświadczenia w zakresie tworzenia edukacyjnych zabawek, specjaliści z Mattel przygotowali listę prezentowych hitów, które zaspokoją potrzeby zarówno najmłodszych, jak i ich wymagających rodziców.

Oto zabawkowy ranking, który zwłaszcza teraz, tuż przed Mikołajkami i Świętami, może okazać się niezwykle pomocny podczas prezentowych poszukiwań.

PREZENTOWE TOP 25 NA MIKOŁAJKI I ŚWIĘTA 2016

Zabawki dla młodych odkrywców – Fisher-Price®

1. Szczeniaczek Uczniaczek (CJV64) – kandydat na najlepszego przyjaciela małego dziecka.

2. Edukacyjny Pociąg Szczeniaczka – motywująca do raczkowania edukacyjna kolejka Szczeniaczka i jego przyjaciół!

3. BeBo – Tańcz i śpiewaj ze mną (DJX24) – sympatyczny robocik zachęcający do wspólnego tańczenia, śpiewania oraz tworzenia piosenek.

4. Edukacyjny Stolik Malucha (DRH37) – więcej niż kolorowy mebelek – interaktywna zabawka, którą pokocha każdy maluch.

5. Edukacyjny Globus Odkrywcy (DRJ85) – sprawia, że cały świat jest w zasięgu rączek małych podróżników.

6. Sterowana gąsieniczka (DKT39) – innowacyjna zabawka ucząca dzieci podstaw prostego programowania.

7. Tomek i przyjaciele: Wielki wyścig – zestaw dla małych miłośników filmowych przygód sławnych lokomotywek.

8. Zestaw Plac budowy (DMM55) z serii Bob Budowniczy, dla amatorów zabawy piaskiem kinetycznym.

9. Mówiąca Dora i smartfonik (DXB81) – nauka języka angielskiego i interaktywna zabawa z bohaterką serialu animowanego „Dora i przyjaciele”.

Zabawki dla młodych konstruktorów

10. Mega Bloks Pociąg edukacyjny 1-2-3! (DKX60) – 50-elementowy zestaw klocków dla małego konstruktora.

11. Pojazd – Zbieracz klocków od Mega Bloks (CNG23) – fantastyczny zestaw łączący możliwość kreatywnej zabawy z jednoczesnym sprzątaniem po niej!

Lalki dla małej i dużej dziewczynki

12. Sterowana latająca Barbie (DLV45) – nadzwyczajna zabawka w postaci latającego drona inspirowana filmem „Barbie: Gwiezdna przygoda”.

13. Barbie i latający kotek (DWD24) – doskonały zabawkowy duet.

14. Przyjaciółka Barbie – Sal-Lee – Gwiezdna surferka (DLT23) – członek niesamowitej drużyny odpowiedzialnej za misję ratowania gwiazd.

15. Tęczowa Księżniczka ze światełkami (DPP90) – niezwykła i magiczna lalka inspirowana filmem „Barbie Dreamtopia”, która przeniesie zabawę wprost do Krainy Tęczy.

16. Barbie® i jej Tańczący Koń (DMC30) – ten tańczący duet to idealna zabawka dla każdej miłośniczki zwierząt i tańca!

17. Lalki Superbohaterki (DLT61) – idealne partnerki, z którymi dziewczynki mogą wyruszyć na misję ratowania świata, podobnie jak bohaterki serialu DC Super Hero Girls.

18. Zestaw zakręcone wzory z lalką Barbie® (DMC10) – dla nieco starszych kreatywnych dziewczynek, które uwielbiają projektować własne kreacje dla lalek.

19. Śpiewająca Straszygwiazda (DYN97) – Ari Hauntington™ – filmowa córka duchów z filmu „Witaj w Monster High”, która inspiruje do nauki śpiewu.

Samochody i tory dla pomysłowych chłopców – Hot Wheels® i Disney Auta®

20. Hot Wheels Zestaw Rekordowy wyścig (DJC05) – gwarancja odjazdowych skoków i zabawy

w wyścigi samochodowe .

21. Hot Wheels Wyścigowy tor do konfiguracji (DGD30) – niekończąca się zabawa w tworzenie własnych wymyślnych układów torów i wyścigi samochodzikami Hot Wheels.

22. Hot Wheels® Sterowany pojazd latający Sky Shock (DYD90) – pojazd dla amatorów emocjonujących samochodowych przygód – pojazd sterowany pilotem, który naprawdę wzbija się w powietrze!

23. Disney Auta Sterowany Zygzak McQueen (DPL07) – kultowy Zygzak z dźwiękami do sterowania!

Zabawki idealne dla małych i dużych

24. Gogle View-Master® (DLL68) – innowacyjny gadżet edukacyjny dla młodych odkrywców, którzy lubią interaktywny sposób poznawania świata i zdobywania wiedzy z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.

25. Scrabble Original (Y9616) – najbardziej popularna gra dla całej rodziny, w której LICZY SIĘ KAŻDE SŁOWO!™