﻿Kochają auta i chcą zrobić coś dobrego

Od godziny 18.00 na parkingu przez oławskim TESCO miłośnicy aut zbierają cukierki, pluszaki, a także kwestują na rzecz wychowanków oławskiego Domu Dziecka. Organizatorem są grupy „sLOWly forward” oraz „Various Style”



– Idea jest taka, żeby się spotkać ze znajomymi, porozmawiać, bo często to jest jedyna taka okazja w roku, aby się większą grupą spotkać, a przy okazji chcemy zrobić coś dobrego – mówi Dawid Korólczyk z Jelcza-Laskowic, jeden z organizatorów. – Akurat najbliżej mamy dzieci z Domu Dziecka i chcemy im jakoś pomóc, żeby te święta miały weselsze. Przy okazji chcemy wszystkim coś pokazać. To, że dbamy o swoje samochody, nie znaczy, że od razu musimy się ścigać z policją, uciekać, czy stwarzać jakieś niebezpieczne sytuacje. Oczywiście są tacy ludzie wśród kierowców, ale nasze towarzystwo nie jest takie. Chcielibyśmy, aby inaczej nas postrzegano.

Grupa, składająca się z ok. 20 osób, powstała półtora roku temu. To jest jej pierwsza taka akcja. Cukierki oraz pluszaki trafią do dzieci, a za zebrane pieniądze uczestnicy akcji kupią przybory szkolne. Jeszcze przed 6 grudnia mają trafić do wychowanków Domu Dziecka, żeby od rana tego dnia dzieci miały niespodziankę.

Dzisiejsza akcja przed TESCO potrwa do „ostatniego klienta”.

fot. Jerzy Kamiński

(ck)