Uwaga na zmiany w oznaczeniach!

M.in. tu postawiono znak informujący o strefie zamieszkania

Jelcz-Laskowice Nie na pamięć

Czytelnika zaniepokoiła nowa organizacja ruchu



– Jakiś czas temu w Jelczu-Laskowicach na ulicach Tańskiego i Drzewieckiego wprowadzono strefę zamieszkania – pisze zbulwersowany. – Trochę to zamieszało (lub nie) w lokalnej społeczności i teraz, kiedy powinienem mieć pierwszeństwo, to je ustępuję, ponieważ ludzie nie widzą znaku lub myślą, że skoro jest cofnięty 5 metrów, to nie obowiązuje na skrzyżowaniu. Tworzą się przez to sytuacje sporne (skrzyżowanie Bożka i Drzewieckiego). Wprowadzając tę strefę nie było żadnego okresu przejściowego ani żadnej informacji (jak w przypadku innych skrzyżowań). Po prostu postawiono znaki i założono, że mieszkańcy będą się do nich stosować. Niestety, nie robią tak… Jeszcze gorzej jest ze skrzyżowaniem Chabrowej z Tańskiego, ponieważ tam znak jest cofnięty względem skrzyżowania jakieś 15-20 m! Dla świętego spokoju (bo nie wiem do końca, jaka w takiej sytuacji jest hierarchia na skrzyżowaniu) ustępuję pierwszeństwa, mimo że wydaje mi się, że je mam… Myślę, że warto o tym napisać w gazecie, bo ludzie kompletnie się do tych znaków nie stosują i np. mój znajomy miał prawie stłuczkę na tym skrzyżowaniu (mowa tu o Bożka z Drzewieckiego).

Za zmianę organizacji ruchu na wymienionych wyżej drogach jest odpowiedzialny Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach. – Strefa zamieszkania została wprowadzona, żeby ograniczyć prędkość – mówi Anna Golisz z UMiG. – Także organizację ruchu zmieniono ze względów bezpieczeństwa.

– Przepisy dotyczące strefy zamieszkania określone są w Kodeksie Drogowym oraz w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych – mówi komendant komisariatu w J-L kom. Artur Dobrowolski. – Z tych przepisów wynika, że pieszy ma prawo do korzystania z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Dla pojazdów obowiązuje „reguła prawej strony”. Każda strefa zamieszkania jest wytyczona i obowiązuje w niej zakaz parkowania w innych miejscach niż wyznaczone.

Skrzyżowanie Bożka i Drzewieckiego też z nowym oznaczeniem – warto uważać

M.in. tu postawiono znak informujący o strefie zamieszkania