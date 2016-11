Władza zmienia zdanie. Będzie chodnik!

To już koniec sporu o remont ul. Liliowej? Wszystko wskazuje na to, że tak. Burmistrz Bogdan Szczęśniak podjął decyzję o włączeniu budowy chodnika do projektu

– Po powrocie z urlopu dowiedziałem się, że trwa głośna kłótnia na temat chodnika w tym miejscu – powiedział Szczęśniak 25 listopada, podczas sesji Rady Miejskiej. – Po konsultacji z wiceburmistrzem Romualdem Piórką zdecydowałem, że wykonamy chodnik na całej długości Liliowej. Projekt będzie realizowany bez zakłóceń. Mamy wstępną akceptację projektanta, jesteśmy też po rozmowach z prezesem spółdzielni mieszkaniowej, który również nie widzi przeciwwskazań. Chciałbym, żebyśmy zamknęli ten temat, ponieważ kolejna dyskusja niczego nie wniesie.

(kt)