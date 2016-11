Potrzebna pomoc dla małych przyjaciół!

Kotka ze zdjęcia uśmiecha się szeroko, bo od dawna ma kochającą właścicielkę. Jednak wiele zwierząt wciąż czeka w oławskim schronisku. Jeżeli nie możesz zabrać małego przyjaciela do domu, możesz mu pomóc w inny sposób

Do akcji wspierającej oławskie schronisko włączył się Urząd Miejski w Oławie. Od 28 do 30 listopada przy biurze podawczym Urzędu Miejskiego będzie przyjmowana karma dla psów i kotów; makarony, oleje oraz koce, smycze, obroże itp. Wszystko, co przyniosą mieszkańcy zostanie przekazane zwierzętom przebywającym w miejskich kojcach przy ul. Rybackiej.

Za wszystkie podarunki, w imieniu czworonogów, bardzo dziękujemy!

Źródło UM Oława Fot. Agnieszka Herba

Przypominamy, że 26 listopada w Jelczu-Laskowicach również jest organizowana zbiórka dla oławskiego schroniska: http://www.gazeta-olawa.pl/uncategorized/55478-z-milosci-do-zwierzat/