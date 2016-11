Zrób dobry uczynek. Wkrótce zbiórka żywności

Od wielu lat Polski Czerwony Krzyż razem z wrocławskim Bankiem Żywności organizuje przed Świętami Bożego Narodzenia zbiórki artykułów spożywczych

Aż jednak trzecia z nas jest gotowa kupić produkty na rzecz osób potrzebujących podczas zbiórki żywności w sklepach za

11-20 zł, a prawie jedna czwarta 21-50 zł! 74 proc.respondentów deklaruje udział w zbiórce żywności. To najnowsze przedświąteczne wyniki badań hojności Polaków przeprowadzone przez Kantar Millward Brown na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności. Zaprezentowano je we wtorek na spotkaniu, na którym Banki Żywności zainaugurowały jubileuszową 20. Świąteczną Zbiórkę Żywności. Odbędzie się w dniach 25-27 listopada w setkach sklepów w całym kraju.

25 i 26 listopada w dziewięciu supermarketach w Oławie – w Biedronkach, Jakubie, Tesco, Kwadraciaku, Kauflandzie, Lidlu, będą stały specjalnie oznakowane plakatami kosze, do których będzie można wkładać żywność. Wszelkich informacji, udzielą wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy. Od nich również otrzymacie ulotkę informującą, jakie produkty są najbardziej potrzebne. Młodzież stojąca w marketach, będzie miała

specjalne identyfikatory ze zdjęciem i numerem zbiórki. Szanowni Państwo Oławski OR PCK i ZSP nr2 wraz z wrocławskim Bankiem Żywności od ponad 10 lat organizuje pomoc świąteczną dla potrzebujących.

Z roku na rok niestety przybywa osób ubogich, dlatego serdecznie prosimy o wsparcie naszego dzieła!

W tym roku partnerami strategicznym Świątecznej Zbiórki Żywności jest producent ziół i przypraw marki Kamis – firma McCormick Polska. Partnerami Jubileuszowymi są Lidl i Tesco oraz Saatchi & Saatchi.

– Zbiórka stała się tradycją, rytuałem pomagania. I przez to czujemy się bardzo zobowiązani, bo ludzie nam zaufali, otworzyli przed nami serca – podkreśla Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. – To co najważniejsze w zbiórce to możliwość podzielenia się z potrzebującymi tym, co kupujemy. Ten odruch dzielenia się jest czymś najpiękniejszym i najbardziej naturalnym – dodaje.

Wszystkie szczegóły na temat Banków Żywności oraz Świątecznej Zbiórki Żywności czekają na stronie www.bankizywnosci.pl. Można tam znaleźć też listę sklepów, w których będzie prowadzona zbiórka.

Banki Żywności i ich całoroczną działalność można wesprzeć również wysyłając charytatywny SMS o treści POMAGAM na numer 73265 koszt 3 zł + VAT.