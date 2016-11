Kochają motoryzację i robią wiele dobrego. Dołącz do nich!

3 grudnia o godz. 18.00 na parkingu przed marketem Tesco spotkają się miłośnicy samochodów. – Głównym celem „zlotu” jest pokazanie, że młodzież potrafi bawić się bez alkoholu i bez głupich popisów. Chcemy też zebrać prezenty i słodycze dla dzieci z oławskiego Domu Dziecka – mówi Paweł jeden z uczestników

Spotkanie organizują grupy sLOWly forward oraz Various Style. Zapraszają na mikołajkowy spot wszystkich marek. Każdy miłośnik motoryzacji jest mile widziany.

„Przypominamy o zbiórce cukierków oraz pluszaków dla dzieciaków z domu dziecka w Oławie, która prowadzona będzie na naszym mikołajkowym spocie. Prosimy, alby pluszaki były wyprane

Mile widziane, żeby nie napisać „obowiązkowe”, stroje mikołajów, mikołajek, bałwanów, reniferów, elfów, świąteczne czapki, i oczywiście mikołajkowe wersje naszych i waszych furek

Dla najbardziej świątecznego samochodu przewidziana nagroda

I pamiętajcie, spot ma głównie na celu pomóc w sprawieniu by dzieciaki z domu dziecka miały jak najweselsze Mikołajki, przy naszej dobrej wspólnej zabawie, spotkaniu się i porozmawianiu

1. Spot ma charakter piknikowy, zapraszamy wszystkich, spotykamy się aby podyskutować, pośmiać się i pokazać że jesteśmy normalnymi ludźmi z pasją

2. Chcemy udowodnić, że miłośnicy 4 kółek to nie tylko hołota lubiąca poganiać się z policją.

3. Obowiązuje kategoryczny zakaz upalania, katowania samochodów, pokazów pseudo driftingu i innych rodzajów popisów.

4. Plan imprezy do ustalenia na bieżąco – spotykamy się o godzinie 18 pod Tesco, a co będzie dalej, czas pokaże

5. Złamanie regulaminu, w szczególności podpunktu nr 3, grozi telefonem na policję ze strony organizatorów i podaniem marki, modelu, numeru rejestracyjnego auta, oraz (jeśli będzie wiadomo) danych personalnych kierowcy”