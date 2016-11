Nowa władza, nowe wiaty?

Temat wiat był poruszany na sesjach Rady Miejskiej, kiedy burmistrzem był Franciszek Październik. Emeryci liczą, że teraz się coś zmieni i nowa władza postawi zabudowane wiaty

Oława Problem wraca

– To bubel techniczno-użytkowy, nie spełniający żadnej funkcji – mówi Kazimierz Noga, starszy mieszkaniec. – Poprzednia władza wyrzuciła pieniądze w błoto, a ja do dziś nie mogę tego zrozumieć. Mam nadzieję, że może teraz się coś zmieni

Emerytowi chodzi o wiaty na przystankach komunikacji miejskiej. Już kilka lat temu Kazimierz walczył o to, aby – jak mówi – ta bezużyteczna inwestycja została zamieniona na funkcjonalną. Przychodził do redakcji, prosił też o pomoc radnych i ówczesnego burmistrza. Nic to nie pomogło. Po latach znów postanowił zadziałać. – Przed nami jesień i zima, to będą kolejne miesiące męki dla starszych ludzi, bo głównie tacy jeżdżą komunikacją miejską – mówi. – Te niby wiaty są wadliwie zaprojektowane, mają niewłaściwe proporcje. Są za wysokie ze zbyt małym wysięgiem daszka, bo nawet nie dachu…. To powoduje, że w ogóle nie chronią oczekujących na autobus przed deszczem, czy śniegiem. Nawet przy niewielkich opadach ławka jest całkowicie mokra. Poprzedni burmistrz argumentował brak ścianek osłonowych tym, że młodzież niszczy i maluje bohomazy, czyli zastosował odpowiedzialność zbiorową, młodzież niszczy, a ogół ma ponieść karę… To absurd.

Oławianin twierdzi, że nie działa w swojej sprawie, gdyż on zazwyczaj poruszą się samochodem, ale nie może znieść widoku, gdy inni emeryci, często schorowani czekają na autobus do szpitala, marzną i moknąć pod wiatami. – Po co było wyrzucać społeczne pieniądze w błoto? – mówi. – Prościej i taniej byłoby postawić na przystanku słupek z rozkładem jazdy i ławkę, efekt byłby taki sam. Podjęcie tak nieprzemyślanej decyzji o wyborze takich pseudo-wiat było działaniem wysoce szkodliwym dla wszystkich mieszkańców.

Kazimierz ma już ponad 80 lat, ale podkreśla, że wciąż czuje się dobrze i ma na tyle sił, aby działać w imieniu innych starszych mieszkańców. – Seniorzy nie mają dostatecznej siły przebicia i zdrowia, aby walczyć o godne traktowanie – dodaje. – Ale ja im pomogę. Jak to wygląda, kiedy starsza kobieta szuka papieru albo folii, aby usiąść na przystanku, kiedy pada deszcz?!

Emeryt wierzy, że obecny burmistrz poważnie potraktuje jego – jak mówi – gorącą prośbę. Nie dostarczył jednak listu Tomaszowi Frischmannowi, ale chce zaapelować do niego za pośrednictwem naszej gazety. – Znając Pana wrażliwość na sprawy mieszkańców, swoich wyborców, można mieć nadzieję, a nawet pewność, że podejmie Pan odpowiednie działania zmierzające do rozwiązania tego problemu…

(AH)