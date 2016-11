Pisarz, film i koncert na 70-lecie biblioteki

POWIAT Jubileusz

Powiatowa i Miejsca Biblioteka Publiczna w Oławie 21 listopada będzie świętować swoje 70-lecie

Uroczystości odbędą się w OWE”Odra” przy ul.Młyńskiej w Oławie – początek o godz,.17.00. W programie m.in. krotki film o historii biblioteki, koncert zespołu OK Band, słodka niespodzianka, a także spotkanie z autorem powieści kryminalnych Mariuszem Czubajem. To nie tylko pisarz, ale także antropolog kultury i kulturoznawca, profesor na Uniwersytecie SWPS. Za powieść 21:37 otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru (nominowany siedmiokrotnie) dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej i sensacyjnej. W 2015 r. otrzymał specjalnie wyróżnienie na festiwalu Kryminalna Piła za Martwe popołudnie. Parę tygodni temu ukazała się kolejna powieść R.I.P. – western osadzony we współczesnych polskich realiach. W działalności naukowej zajmuje się badaniami kultury popularnej,kulturą fanowską oraz antropologią sportu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, a także posiadaczem stopnia mistrzowskiego w karate tradycyjnym.

(ck)