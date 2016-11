Zakażenie pacjentki było widoczne na pierwszy rzut oka

Oława/Wrocław Jest decyzja

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych we Wrocławiu orzekła, że zakażenie bakterią ropy błękitnej pacjentki po cesarskim cięciu, przeprowadzonym w oławskim szpitalu, jest zdarzeniem medycznym, tzn. doszło do niego w szpitalu i było następstwem nieprzestrzegania obowiązujących procedur. Dyrektor placówki nadal forsuje tezę, że do zakażenia doszło poza placówką, z winy pacjentki

O sprawie pisaliśmy szerzej na początku kwietnia tego roku w artykule „Zakażenie szpitalne, które przytrafia się otyłym”. Dominika Zubek przebywała w szpitalu od 2 do 7 stycznia 2016. Kilkanaście dni później lekarz stwierdził u niej ropień rany pooperacyjnej, a badania mikrobiologiczne wykazały obecność pałeczki ropy błękitnej. Czytaj artykuł w całości: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2016-11-10

(MON)