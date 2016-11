Jelcz-Laskowice

Msza, kwiaty, uroczysta sesja i dwa koncerty. Tak świętowano 98. rocznicę odzyskania niepodległości

O 10.30 rozpoczęła się msza w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Po jej zakończeniu delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Pierwszych Osadników. Na 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy zaplanowano uroczystą sesję Rady Miejskiej. Przewodnicząca Beata Bejda powitała gości, wśród których byli m.in. sybiracy, żołnierze Armii Krajowej, pierwsi osadnicy ziemi jelczańsko-laskowickiej, dyrektorzy szkół i bracia kurkowi.

Następnie głos zabrał wiceburmistrz Romuald Piórko. Pokrótce opowiedział o 98 latach po odzyskaniu niepodległości. Podkreślił istotę wspólnoty europejskiej i przypomniał, że 11 listopada to dzień refleksji, w którym każdy powinien się zastanowić czy nie przekracza pewnych granic. Zaznaczył, że jego zdaniem Polska powinna dbać o międzynarodowe relacje, by przez swoje decyzje nie stracić europejskich partnerów.

Na mównicy wystąpiła też radna Iwona Płaczek, z zawodu historyczka. – Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości – cytowała marszałka Józefa Piłsudskiego. Dużo mówiła o historii i czasach w których Polska walczyła o niepodległość. Opowieść zakończyła innym cytatem z Piłsudskiego: – Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Te słowa powinniśmy wziąć sobie do serca szczególnie dziś. Musimy uczyć młodych ludzi, czym jest historia i szacunek do niej, ale też czym jest dobroć i szacunek do drugiego człowieka.

Po sesji w sali konferencyjnej UMiG wystąpił zespół Artes Ensemble z koncertem „Droga do wolności”. Wieczorem świętowanie zwieńczono muzyką Chłopców z Placu Broni. Artyści zaprezentowali program pt. „Wolność – kocham i rozumiem”.

Tekst i fot.: Kamil Tysa ktysa@gazeta.olawa.pl