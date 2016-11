Koniec patriotyzmu czekoladowych orłów

Obchody 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowane przez powiat oławski, obchodzono pod Pomnikiem Losów Ojczyzny. Podkreślano, że patriotyzm to obowiązek i duma narodowa, w czasach, gdy niektórzy unikają tego pojęcia „jak diabeł święconej wody”, a niebezpieczne prądy ideowe zagrażają państwom narodowym

Wartę honorową przed Pomnikiem pełnili uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, z klasy przygotowującej do pracy w służbach mundurowych. W uroczystościach wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele szkół, organizacji politycznych i społecznych, policjanci, strażacy, harcerze i inni mieszkańcy, którzy chcieli zamanifestować, że Narodowe Święto Niepodległości jest dla nich ważne.

– Stajemy w tym ważnym dla oławian miejscu, aby oddać hołd tym, którzy przed 98 laty wykorzystali dziejową szansę, by po 123 latach niewoli wybić się na niepodległość – mówił Zdzisław Brezdeń. – O historii tych czasów słyszymy z różnych źródeł. Chciałbym zwrócić uwagę na pojęcie, wartość, która towarzyszy nam zawsze. To patriotyzm. Dla jednych pojęcie, którego unikają jak diabeł święconej wody, dla innych – rzecz najświętsza. Jak mówić i budować nowoczesny patriotyzm, czym on jest? Jeszcze nie tak dawno próbowano mówić o nim w różny sposób, także groteskowy, zabawowy. Pamiętamy akcję „Orzeł może” i czekoladowego orła na czele pochodu. czas ten jednak minął. Wracamy do pojęcia patriotyzmu jako czynnej miłości do ojczyzny i zdolności ponoszenia za nią ofiar. Wydać wyraźnie, że następuje wzrost świadomości patriotycznej. zwłaszcza wśród młodych, wzrost przywiązania do naszej tradycji, kultury, upamiętniania bohaterów narodowych. Myślimy ciepło o tych, którzy dla odbudowy niepodległości i suwerenności poświęcali zaszczyty, przywileje, kariery, zdrowie, bezpieczeństwo swoje i bliskich, a często rzecz najcenniejszą – życie, nie oczekując za to nagrody. Dlatego tak ważne dla nas jest to święto (…)

Szef powiatu podkreślał, że żyjemy w niełatwych czasach, podpowiada nam się wiele sposobów działania, często sprzecznych, Dlatego potrzebujemy czynnego patriotyzmu i dumy narodowej, polskiej kultury i polskiej gospodarki w czasach różnych prądów ideowych, lansujących działania szkodliwe dla państw narodowych. Patriotyzm to także wspieranie polskich firm i produktów, a bułki niekoniecznie trzeba kupować w supermarketach, skoro można w osiedlowych sklepikach.

Tekst i fot.: Monika Gałuszka-Sucharska