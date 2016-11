Bóg, Honor i Ojczyzna

Gmina Oława

W Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów 10 listopada obchodzono rocznicę odzyskania niepodległości

W szkolnej auli zasiedli pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Oławie oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej. Towarzyszyli im opiekunowie. Wśród gości byli także m.in. przedstawicielka Urzędu Gminy Oława Adriana Krakowska, dyrektor GZO Stanisław Górka, Eugeniusz Engel z Oławskiego Klubu Strzeleckiego, a także prezes Stowarzyszenia Miłośników Kresów Wschodnich Tadeusz Kułakowski.

Uczeń Florian Chlebny, uczestnik konkursu „Kocham Cię Polsko”, zaprezentował fragment listu o ojczyźnie, który napisał do prezydenta RP: „Staram się w Tobie zauważać tylko to, co najpiękniejsze, np. nadbałtycki wschód słońca czy bieszczadzką złotą jesień. Jesteś wyjątkowa i niepowtarzalna. Każdy, kto mija brzozowy krzyż, ten wie, że został pod nim pochowany ktoś, kto oddał życie w imię wolności. I za to ojczyzno dziękuję!”.

– Razem z naszym chórem przygotowaliśmy materiał patriotyczny – powiedział Jacek Chlebny. – Bardzo prosimy, włączajcie się w śpiew, żebyśmy mogli wspólnie świętować tę niezwykłą okoliczność. Pod jego dyrygenturą uczniowie zaśpiewali kilka pieśni, m.in. „Warszawiankę”, „O mój rozmarynie”, „Białe róże” czy „Maszerują strzelcy”. Publiczność też mogła śpiewać, gdyż tekst był wyświetlany na ekranie.

– Ten festiwal pieśni patriotycznych, który dzisiaj miałem przyjemność oglądać, budzi nadzieję, że młode pokolenie nie zapomni o polskości ani o tradycjach – stwierdził dyrektor GZO Stanisław Górka. – Jakże mocna jest sentencja: „Naród, który przestaje śpiewać, przestaje żyć”.

– Uroczystość była piękna – mówi prezes Stowarzyszenia Miłośników Kresów Wschodnich Tadeusz Kułakowski. – Każda klasa występowała, więc cała szkoła musiała się zaangażować w uroczystość. To wielka zasługa grona pedagogicznego! Cała społeczność uczniowska uczestniczyła w przeżywaniu tego święta.

Po części oficjalnej zaproszono gości na słodki poczęstunek. Świętowano także urodziny dwóch pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej. Spotkanie umilał klaun.

Tekst i fot.: Anna Karpińska akarpinska@gazeta.olawa.pl