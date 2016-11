Tylko dla cierpliwych. Objazdy, korki, nowe znaki…

Jaczkowice Remont

Trwają prace przy budowie nowego mostu. Aktualnie kierowcy korzystają z tego tymczasowego. W godzinach szczytu tworzą się straszne korki. Czytelnika zaniepokoiły nowe znaki drogowe na ulicy Nowy Otok w Oławie, gdzie również trwa remont

Czytelnika zaniepokoiły nowe znaki drogowe na ulicy Nowy Otok w Oławie, gdzie również trwa remont. Według jego informacji ruch na tej ulicy odbywa się tylko w jednym kierunku. Sprawdziliśmy to i okazało się, że faktycznie tak jest. Znak znajdujący się w Jaczkowicach informuje kierowców, że ulicą Oławską, a następnie Kilińskiego, przebiega objazd do ulicy Nowy Otok. Zatem wyjedziemy z Oławy w stronę Strzelina drogą 396, ale już nią nie wrócimy. Z kolei znak znajdujący się na ulicy Kilińskiego informuje o tym, że zostało nałożone ograniczenie tonażowe, wynosi ono teraz 5 ton.

Przeprawa przez most tymczasowy odbywa się na zasadzie ruchu wahadłowego. W godzinach szczytu trzeba się przygotować na kilkunastominutowe stanie w korkach. Jest to o tyle niedogodne, że niektórzy jadący mają do pokonania przeprawę przez tymczasowy most w Oławie, a następnie czeka ich stanie w kolejnym korku, aby przejechać remontowany wiadukt.

(AnKa)

Znak drogowy informujący o objeździe wyznaczonym przez ulicę Oławską, a następnie Kilińskiego

Ograniczenie tonażowe na ulicy Kilińskiego

Korek przed mostem tymczasowym

To zostało ze starego mostu Most tymczasowy w Jaczkowicach