98. rocznica odzyskania niepodległości

Powiat

Koncerty, zawody sportowe i projekcje filmów. Co będzie się działo 11 listopada w powiecie oławskim?

Jelcz-Laskowice

Tu świętowanie będzie najhuczniejsze. O 10.30 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika odprawiona będzie msza święta w intencji ojczyzny. Oprawę muzyczną podczas eucharystii zapewni mistrzyni harfy – Jadwiga Tomczyńska.

Tuż po mszy przedstawiciele lokalnej władzy, ale też radni i mieszkańcy złożą kwiaty pod Pomnikiem Pierwszych Osadników. Na godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy zaplanowano uroczystą sesję Rady Miejskiej oraz koncert zespołu „Artes Ensemble”, zatytułowany „Droga do wolności”. Wieczorem (o 18.00) w Centrum Sportu i Rekreacji wystąpi grupa „Chłopcy z Placu Broni” z koncertem „Wolność kocham i rozumiem”. Bezpłatne wejściówki można odebrać w biurze MGCK (pokój 21). Kontakt w sprawie biletów, pod numerem telefonu 509-618-511.

Zespół „Artes Esemble” tworzą znakomici artyści, absolwenci Akademii Muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Freiburgu i Zurychu, soliści oper i filharmonii, zajmujący się również działalnością pedagogiczną, posiadający w swych dorobkach artystycznych wiele nagród i wyróżnień w konkursach i festiwalach instrumentalnych, wokalnych i kameralnych w kraju i zagranicą. – Zabierzemy publiczność​w muzyczną, wirtuozowską podróż do źródeł romantycznej idei patriotyzmu i ciągłości narodowej w rytmie szlacheckiego poloneza, polskiej muzyki romantyzmu i pieśni narodowowyzwoleńczych oraz poezji wieszczów – obiecują artyści. – Zaprosimy publiczność do wysłuchania kanonu rodzimych pieśni patriotycznych, narodowościowych, wyzwoleńczych, wyraźnie znaczących drogę Polaków do niepodległego państwa​, świadczących o wyjątkowości polskiej kultury i silnych tradycjach narodowościowych, pielęgnowanych przez lata w rodzinnych domach. Zaprezentujemy barwność i różnorodność polskiej, szeroko ujętej twórczości narodowej.

Chłopcy z Placu Broni to legendarna krakowska grupa rockowa, która powróciła na scenę po piętnastu latach przerwy. Zespół postanowił kontynuować działalność po zagraniu kilku rocznicowych koncertów, upamiętniających twórczość i tragiczną śmierć lidera Bogdana Łyszkiewicza. Nowo powstała formacja, występująca początkowo pod nazwą „O!Ela”, zamierza serią koncertów przypomnieć utwory Łyszkiewicza oraz postać swego charyzmatycznego, nieżyjącego od 2000 roku lidera.

Jeszcze przed „oficjalnym” powrotem nagrali, wraz z wokalistą Dariem Litwińczukiem, dwa utwory na potrzeby serialu „39 i pół”. Oryginalna wersja utworu „Kocham Wolność” (z Bogusiem Łyszkiewczem na wokalu), znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei” Andrzeja Wajdy.

– Powracamy z inicjatywy dobrego serca i pozytywnych wibracji, które niosą utwory nieżyjącego lidera grupy – mówią muzycy. – Chcąc jak najdłużej zatrzymać w pamięci wspaniałe piosenki o miłości, pokoju, wolności i przyjaźni postanowiliśmy, z grupą przyjaciół, reaktywować zespół, by ocalić od zapomnienia jego najważniejsze utwory.

Oława

Tradycyjnie o 12.30 delegacje złożą kwiaty pod Pomnikiem Losów Ojczyzny. Tam odbędzie się również koncert Orkiestry Dętej Centrum Sztuki. Następnie uczestnicy uroczystości pójdą do kościoła śś. Apostołów Piotra i Pawła. O 13.00 – msza święta w intencji ojczyzny.

Na mniej oficjalne świętowanie zaprasza o 17.00 browar „Probus”. Na placyku przed lokalem (przy dobrej pogodzie, przy złej – w środku) będzie można wspólnie pośpiewać pieśni patriotyczne przy ognisku. Godzinę później rozpocznie się projekcja filmu „Sztandar Wolności”, czyli przedwojennej produkcji opowiadającej o działalności marszałka Józefa Piłsudskiego.

To nie wszystko. LOK zaprasza na strzeleckie zmagania z okazji Dnia Niepodległości. Początek o godz. 14.00 na strzelnicy pneumatycznej na Miasteczku (obok Patio).

Domaniów

Obchody rozpoczną się o 12.00 w miejscowym kościele. Po eucharystii wierni przemaszerują pod pomnik „Orlicy z Orlętami”, by złożyć kwiaty. Następnie w Domu Strażaka wystąpią chór „Jubilat”, orkiestra dęta i uczniowie Zespołu Szkół w Wierzbnie.

Marcinkowice

W tej miejscowości świętowanie Dnia Niepodległości będzie połączone z obchodami Dnia Świętego Marcina. Odbędzie się II Przełajowi Bieg Croissanta, XVII Bieg Mieszkańców oraz niepodległościowy program słowno-muzyczny. Nastrojowy finał dnia zapewni Jadwiga Tomczyńska z zespołem. Szczegółowy program godzinowy – na plakacie obok.

(kt)