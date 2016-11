Dlaczego brakowało wody?

Jelcz-Laskowice

7 listopada przez kilka godzin z kranów w całym mieście nie leciała woda. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Władysław Czubak, tłumaczy co było powodem awarii

Na Facebooku powstała oficjalna strona ZGK. Za jej pośrednictwem przekazano komunikat: – Około14.00 na terenie Jelcza-Laskowic, w kilku miejscach jednocześnie wystąpiły nieszczelności sieci wodociągowej na dwóch rurach o średnicy 350 mm, tworzących główną magistralę, zaopatrującą miasto w wodę. Najbardziej istotną nieszczelność, na wysokości ul. Oławskiej 40 zlikwidowano ok. godz. 19.00. W dniu dzisiejszym (we wtorek 8 listopada) usuwane będą awarie w pozostałych dwóch miejscach. Prace naprawcze będą prowadzone w sposób, który nie spowoduje przerw w dostawie wody, mogą jednakże wystąpić wahania ciśnienia i przebarwienia wody. Mieszkańców Jelcza-Laskowic oraz instytucjonalnych odbiorców wody przepraszamy za perturbacje, będące skutkiem awarii. Jednocześnie informujemy, że wkrótce na stronie internetowej ZGK pojawią się zakładki umożliwiające informowanie mieszkańców o awariach sieci i ich zasięgu.

(kt)