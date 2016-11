Kolejny wyrok. Kosmetyczka jednak winna

Tak wyglądała twarz oławianki po wizycie u kosmetyczki

OŁAWA Z sądu

Pięć lat po zajściu i latach procesu sąd stwierdza, że kosmetyczka jednak jest winna oszpecenia twarzy oławianki. Wyrok nie jest prawomocny

13 października 2011 Iwona wybrała się do znanego gabinetu kosmetycznego w centrum Oławy. Celem wcześniej umówionej wizyty miało być oczyszczanie skóry metodą tzw. mikrodermabrazji. Po wykonaniu zabiegu Iwona odebrała telefon, że za tydzień ma służbowy wyjazd. W tym momencie kosmetyczka wpadła na pomysł, żeby zaproponować jej dodatkowy zabieg przy użyciu preparatu, po którym skóra miała być jeszcze ładniejsza i idealnie gładka. Nie wiedząc, że jest to kwas, Iwona zgodziła się, bo wcześniej uzyskała informację, że jest to zabieg bezpieczny. Agata K. udała się do innego pomieszczenia i wróciła z preparatem, który nałożyła oławiance na twarz. – Z bólu zgięłam nogi w kolanach i zacisnęłam pięści, krzycząc, żeby dmuchała, bo bardzo piecze – relacjonowała nam pięć lat temu Iwona. – Kosmetyczka, zamiast zmyć to od razu, dmuchała i trzymała mi ten kwas na twarzy dwie minuty. Po zabiegu twarz była cała czerwona i piekło mnie. Pani powiedziała, że tak ma być!

Gdy dzień potem zobaczyła się w lusterku, nie mogła uwierzyć. Twarz wyglądała okropnie, skóra była spalona – odchodziły z twarzy brązowe płaty. Natychmiast udała się z mężem do salonu: – Na moje pytanie, czy mam jechać na pogotowie, właścicielka powiedziała, że absolutnie nie. Zapewniała mnie, że tak ma być i na pewno w ciągu tygodnia wszystko zejdzie, a ja będę miała idealnie gładką buzię. Zaproponowała mi przyjazdy na maski łagodzące. Co było dalej?

Jerzy Kamiński redakcja@gazeta.olawa.pl