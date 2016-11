Pomogli Magdzie. Ile zebrano pieniędzy?

Wieczorem 4 listopada w oławskim Ośrodku Kultury było głośno i gwarnie. Piotr Stec i Krzysztof Kołtonowski zorganizowali dla Magdy Cycak koncert charytatywny. To niepełnosprawna mieszkanka Chwałowic, która ma na swoim koncie wiele sukcesów krajowych i międzynarodowych w paraujeżdżaniu. Przed oławską publicznością wystąpiły trzy lokalne zespoły Heavenly 5, Fear of Fame oraz The Cox. Gwiazdą wieczoru był zespół The Cuts z Piły. Muzykę, którą tworzą można określić mianem electro-rocka. Przed ostatnim występem Piotr Stec ogłosił, że zebrano 6 tysięcy złotych, a w koncercie wzięło udział aż 200 osób.

– Magda jest w tym momencie na zawodach w Warszawie – mówi mama Magdy, Bogusława Cycak. – Niedawno kupiła nowego konia. Te zawody zostały przeniesione o tydzień, dlatego tak się to wszystko teraz nałożyło. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim. Magda ma wielu wspaniałych przyjaciół! Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękujemy.

(AnKa)