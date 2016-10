List otwarty Zarządu Powiatu oławskiego do wójtów i burmistrzów

Odpowiedź na list otwarty wójtów i burmistrzów „Samorządowcy oczekują wyjaśnień od starosty”, który ukazał się w papierowym wydaniu „Powiatowej” (publikujemy go również pod odpowiedzią starosty))

Informujemy, iż materiały dotyczące rozwoju Centrum Edukacyjno- Rewalidacyjnego, przedstawione 19.10.2016 (nie jak mylnie wskazano 20.10.2016) zaproszonym Wójtom i Burmistrzom w formie prezentacji, zawierały szczegółowe dane dotyczące planów rozwoju tej placówki. Widocznie, nie dość uważnie w/w prezentacja została wysłuchana i przeanalizowana.

W tym miejscu chcemy przypomnieć, iż już w 2011 r. ówczesny burmistrz miasta Oławy wypowiedział porozumienie wiążące gminę miejską z powiatem i zobowiązał Zespół Szkół Specjalnych do opuszczenia Szkoły Podstawowej nr 4 do 31.07.2013 r. W tej sytuacji, przy dużej aktywności rodziców dzieci z ZSS, po głębokiej analizie różnych wariantów rozwiązania tego problemu, przed którym stanął powiat i trudnych rozmowach z samorządami, podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Samorządy zadeklarowały wsparcie finansowe, które dodatkowo rozłożono na 2 lub 3 raty ( płatne w latach 2015 ,2016, 2017), co zmusiło powiat do założenia za samorządy, wypuszczenia obligacji, a co się z tym wiąże spłaty w przyszłości dodatkowych odsetek. Mimo to, mając na uwadze potrzeby miasta, ZSS sukcesywnie udostępniał kolejne sale w SP nr 4 i przenosił się do internatu przy ul. Kutrowskiego. Należy podkreślić, że umowy o dotacje zawierają szczegółowe ustalenia dotyczące m.in. przedmiotu i celu dotacji, zobowiązań stron, trybu i warunków płatności, rozliczeń i kontroli dotacji i były do tej pory dotrzymywane.

W związku z tym, że aktualnie Zespół Szkół Specjalnych funkcjonuje w trudnych warunkach – tj. w dwóch odległych od siebie budynkach, po raz kolejny informujemy, iż w pierwszym rzędzie planujemy przenieść szkołę do Centrum Edukacyjno- Rewalidacyjnego, a nauka ma się rozpocząć 27.02.2017 r., zaraz po feriach. Jednocześnie przypominamy, iż to powiat oławski jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych i planowanych placówek. O wszelkich dalszych działaniach będziemy informować naszych partnerów samorządowych w stosownym czasie.

Na zakończenie chcemy podkreślić, że jesteśmy mocno zdziwieni tym, że nie byliście Państwo Wójtowie i Burmistrzowie zainteresowani obejrzeniem Centrum Edukacyjno- Rewalidacyjnego.

W imieniu Zarządu Powiatu Zdzisław Brezdeń

Samorządowcy oczekują wyjaśnień od starosty

List otwarty wójtów i burmistrzów do Zarządu Powiatu i do wiadomości Rady Powiatu

Z dużym zadowoleniem samorządy gminne powiatu oławskiego przyjęły zaproszenie na spotkanie w dniu 20 października, poświęcone funkcjonowaniu Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Tym bardziej, że spotkanie, o które zabiegały samorządy – miasto Oława, gmina Oława, miasto i gmina Jelcz-Laskowice oraz gmina Domaniów – wynikało z potrzeby zapoznania się z propozycjami placówki.

Mocne było nasze zdziwienie, gdy podczas spotkania wysłuchaliśmy informacji zobrazowanej prezentacją, przedstawiającą bardzo ogólnikowo przyszłą działalność Centrum, bez kompleksowo przedstawionego schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem, np. liczby oddziałów, ich rodzajów, liczebności, czy też uwzględnienia potrzeb z zakresu wychowania przedszkolnego.

Mając na uwadze dobro mieszkańców naszych gmin, oczekujemy od Starosty i Zarządu Powiatu oławskiego przygotowania w jak najkrótszym terminie szczegółowej informacji dotyczącej projektu organizacyjnego placówki. Wierzymy, że podjęte w najbliższym czasie decyzje poprzedzone będą rozmowami na temat racjonalnego wykorzystania pomieszczeń dostępnych w budynku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Mamy także nadzieję, że środki finansowe przekazane przez gminy w wysokości ponad połowy wartości zadania będą wykorzystane tak, aby mogli z nich korzystać uczniowie/wychowankowie niepełnosprawni z różnego typu schorzeniami.

Marek Szponar

zastępca burmistrza Jelcza-Laskowic

Tomasz Frischmann

burmistrz Oławy

Wojciech Głogulski

wójt gminy Domaniów

Jan Kownacki

wójt gminy Oława