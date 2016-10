„Alternatywy 4″ po oławsku, czyli życie w blokach TBS

Mieszkańcy ul. Iwaszkiewicza mieli mnóstwo wątpliwości

Najemcy mieszkań TBS w Oławie porównują to, co się dzieje do filmu Barei o życiu w blokach z wielkiej płyty. Tylko, że im nie jest do śmiechu. Na spotkaniu z kierownictwem TBS Kamienna Góra przedstawili długą listę problemów.

Przedstawiciele TBS Kamienna Góra na wątpliwości mieszkańców i radnych odpowiadają, że to bzdury i pytania wyssane z palca. Albo nie odpowiadają wcale.

Nie ma się z czego śmiać, skoro miesięczny, średni czynsz wynosi 1000 zł (przy średniej powierzchni 50 m kw., od 8,60 do 9 zł z m kw.), a zdaniem najemców – żyje się coraz gorzej, coraz drożej i nie widać szans na zmiany. W Oławie jest 336 mieszkań TBS, przy ulicach: Iwaszkiewicza, Zacisznej, Własta, Andersa i 3 Maja.

Swoje uwagi mieszkańcy bloku przy ul. Iwaszkiewicza przedstawili na wspólnym posiedzeniu komisji stałych oławskiej Rady Miejskiej. Wspierał ich radny Krzysztof Mazurek (PiS). Uwagi mieszkańców bloku przy ul. Własta zebrał i przedstawił radny Piotr Łuciw, a o problemach budynku przy ul. 3 Maja mówił radny Andrzej Mikosiak (PiS).

– Mieszkamy w tym TBS-ie już 16 lat – mówił Robert Wolski, przedstawiciel mieszkańców z Iwaszkiewicza. – Nasza średnia wieku to 40 lat, nie mieliśmy możliwości wzięcia kredytu i kupna mieszkania, wybraliśmy TBS. W tej chwili jesteśmy w klatce i musimy ponosić wielkie koszty, dlatego szukamy oszczędności i możliwości obniżenia kosztów. Chcemy mieć bezpieczeństwo, ale nie mamy go. Mówi się o naszym bloku, że został wybudowany. Z tego, co wiem, to został wyremontowany, bo przejęto go od przedsiębiorstwa Północ. Co do kredytu – pan prezes powiedział, że my partycypujemy w 50% , a okazuje się, że w 70%. My ponosimy te koszty, płacimy za jego spłatę, a w zamian nie otrzymujemy nic, tylko podwyżki. Płacimy 7% za konserwację budynku. Pytam, gdzie te remonty? CZYTAJ ARTYKUŁ W CAŁOŚCI: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2016-10-27

Tekst i fot.:Monika Gałuszka-Sucharska msucharska@gazeta.olawa.pl