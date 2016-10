Wielkie serca dla chorych dzieci. Już wręczono czeki!

Przy pięknej słonecznej pogodzie, potwierdzającej prawdę o polskiej złotej jesieni, w sobotę 22 października odbyły się na oławskim stadionie miejskim lekkoatletyczne zawody sportowe, z których został przeznaczony na leczenie piątki dzieciaków z naszego powiatu – Hani, Kajtusia, Krzysia, Oli i Wiktorii

Pomysłodawcą i organizatorem tej imprezy była Elżbieta Wojdyła, oławska mistrzyni charytatywnych działań na rzecz chorych i potrzebujących, wspierana przez stowarzyszenie „Zawsze kobieta”. Pomocy technicznej i rzeczowej udzieliło Oławskie Centrum Kultury Fizycznej, część kosztów pokryto z budżetu miasta Oławy oraz dzięki pomocy firmy „Wena”. Głównym i najważniejszym oraz najhojniejszym darczyńcą był jednak Bank Spółdzielczy w Oławie. Za każde okrążenie bieżni na oławskim stadionie przez każdego zawodnika, prezes banku Bartosz Sobiesiak zadeklarował wpłacenie organizatorom 2 zł. Każdy chętny do biegania był więc wyposażany w specjalnego chipa, dzięki któremu przedstawiciele firmy „Zmierzymy czas” mogli profesjonalnie odnotowywać osiągane rezultaty.

Ostatecznie w imprezie wzięło czynny udział prawie 2 tysiące biegaczy i spacerowiczów, którzy zaliczyli prawie 23 tysiące okrążeń po 400 m, czyli ponad 9 tys. kilometrów. To oznaczało, że z kasy Banku Spółdzielczego powinno trafić do chorych maluchów 46 tysięcy złotych. Jednak podbudowany świetną atmosferą zawodów prezes Sobiesiak zaokrąglił tę kwotę do 50 tys. zł. – To, co się wydarzyło podczas „Biegu Serduszek”, pokazuje, jak wielkie serca mamy do pomocy. Jesteśmy bardzo wzruszeni i dumni, że mogliśmy wspierać taką wspaniałą akcję! – skomentował sobotnie „sercowe bieganie” szef oławskiego BS.

26 października w centrali Banku Spółdzielczego w Oławie odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków dla piątki dzieci. Każde otrzymało od Banku na leczenie po 10 tys zł.

Krzysztof A. Trybulski ktrybulski@gazeta.olawa.pl

Fot. arch. Banku Spółdzielczego