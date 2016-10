Będzie kino w Nowym Otoku!

Jedna z wizualizacji

We wrześniu pisaliśmy, że kolejna firma obiecuje galerię w Nowym Otoku. Jest już pierwszy najemca – to OH Kino, nowy polski operator kin wielosalowych, który otworzy w centrum handlowym Quick Park pierwszy w Oławie multiplex.



– Zdecydowaliśmy się na inwestycję w centrum handlowym Quick Park, ponieważ bardzo mocno wierzymy w jego potencjał i to, że będzie to centrum pierwszego wyboru dla okolicznych mieszkańców. OH Kino w swojej filozofii to kameralne, butikowe kina o ciepłym i komfortowym wnętrzu, ze wszystkimi zaletami wielkomiejskich sieci. Stawiamy sobie za cel być z naszą ofertą rozrywki bliżej klienta wszędzie tam, gdzie rynek będzie wykazywał odpowiedni potencjał. Tak jak to ma miejsce w Oławie. – mówi Wojciech Olsiewicz, CFO OH Kino. – Nasze centra będą oferować klientom podstawową ofertę handlową wzbogaconą o rozrywkę, czyli Oh Kino. Ta sieć idealnie wpisuje się w charakter naszych centrów handlowych Quick Park. wierzę, że Quick Park w Oławie będzie miejscem chętnie odwiedzanym przez całe rodziny, nie tylko z samej Oławy, ale i z pobliskich miejscowości – mówi Jarosław Fijałkowski, prezes zarządu Real2B Development.

Centrum handlowe Quick Park będzie pierwszym w mieście nowoczesnym, wielofunkcyjnym obiektem o charakterze handlowo – usługowo – rozrywkowym. Quick Park Oława został zaprojektowany w kształcie litery „L”, a jego powierzchnia najmu wyniesie 11,5 tys. m². Obiekt zaoferuje blisko 50 sklepów, punktów usługowych oraz supermarket.

Galeria handlowa powstanie na blisko 2,5 ha działce w Nowym Otoku. Bezpośrednio przed obiektem znajdzie się bezpłatny parking na 350 miejsc.

Budowa Quick Parku w Oławie ruszy już w przyszłym miesiącu i potrwa około roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 100 mln złotych.

OH Kino to grupa spółek inwestycyjnych skupiająca profesjonalistów od wielu lat wspólnie zaangażowanych w sektor rozrywki oraz rynek nieruchomości w Polsce i w Europie. Zespół OH Kino tworzył od podstaw projekty kin wielosalowych wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania w zakresie budowy oraz zarządzania kinami wielosalowymi. Wieloletnie doświadczenie na rynku rozrywki i mediów pozwala na tworzenie unikalnej oferty dla klientów i partnerów biznesowych.

Deweloperem obiektu jest Real2B Development Sp. z o. o., która wspólnie z inwestorem Retail Parks Fund FIZAN realizuje sieć kilkudziesięciu regionalnych hybrydowych centrów handlowych pod nazwą Quick Park na terenie całego kraju. Obiekty te powstają w mniejszych miejscowościach, poniżej 100 tys. mieszkańców. Cechą charakterystyczną lokalizacji obiektów jest usytuowanie bezpośrednio przy głównej arterii komunikacyjnej i przy największych osiedlach mieszkaniowych. Obecnie w przygotowaniach i realizacji są obiekty m. in.: w Mysłowicach, Strzegomiu, Sulechowie, Olkuszu, Pułtusku, Kępnie, Turku, Oławie i Konstancinie-Jeziornie.

(Źródło materiały inwestora)