Budują most tymczasowy. Będzie remont starego!

Jaczkowice Inwestycja

Ten most od dawna jest zmorą dla większości kierowców. Ze względu na zły stan techniczny, w pewnym momencie jeden pas został wyłączony z ruchu. Ponadto przez chwilę był zamknięty, a następnie ponownie otwarty

Aktualnie trwa budowa drugiego – tymczasowego mostu, który znajduje się tuż obok starego łącznika. Wykonawca zaplanował zakończenie prac przed 1 listopada. W momencie uruchomienia nowego mostu, stary zostanie zamknięty i poddany generalnemu remontowi. Być może będzie nawet całkowicie rozebrany, a następnie wybudowany od podstaw. Nowy most, według wstępnych prognoz inwestora, zostanie oddany do użytku już pod koniec stycznia 2017.

(AnKa)