Zobacz najlepsze filmy o Oławie! Konkurs rozstrzygnięty

Damian Kaczmarek, Stanisław Nikiel oraz Artur Wawer

Kultura Oława

W Ośrodku Współpracy Europejskiej „Odra” rozstrzygnięto konkurs Polskiego Szlaku Taśmy Filmowej

Pierwsze miejsce zajął film Damiana Kaczmarka „Oława – zobacz więcej”. Drugi był Artur Wawer ze swoją produkcją „Oława w obiektywie, a trzeci Stanisław Nikiel i jego „Oława to już moje miasto”. W kategorii otwartej wyróżnienie otrzymały uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Kaja Wojciechowska i Julia Pasierbowicz. Nakręciły film „Oława…tacy jesteśmy”. Te same dziewczyny zdobyły też nagrodę w kategorii szkół oraz nagrodę publiczności.

W sumie zaprezentowano siedem filmów. Wszystkie musiały nawiązywać do tematu „Pocztówka z mojego miasta”. Większość uczestników konkursu skupiała się więc na tym, żeby pokazać najpiękniejsze miejsca w Oławie. Kaja i Julia nie zapomniały o charakterystycznych obiektach w mieście, ale skupiły się głównie na ludziach. Postanowiły pokazać jacy tak naprawdę są oławianie. To przekonało zarówno profesjonalne jury, jak i widzów, którzy siedzieli na sali.

Po wręczeniu nagród organizatorzy konkursu zaprosili na pokaz pełnometrażowego filmu „Welcome homo” Piotra Matwiejczyka. To historia o konserwatywnej polskiej rodzinie, w której syn i córka są homoseksualistami. Już dorosłe, ale wciąż młode dzieci odwiedzają rodziców ze swoimi partnerami. W obawie przed reakcją na coming out, na czas wizyty udają pary heteroseksualne. Na dłuższą metę nie jest to jednak proste…

Tekst i fot.: Kamil Tysa ktysa@gazeta.olawa.pl

Poniżej film Damiana Kaczmarka „Oława – zobacz więcej”

„Oława…tacy jesteśmy”. Kaja Wojciechowska i Julia Pasierbowicz

Julia Pasierbowicz i Kaja Wojciechowska zdobyły aż trzy wyróżnienia