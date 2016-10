Wielka impreza i koncert gwiazdy

Jelcz-Laskowice

Międzynarodowo

15 października w Centrum Sportu i Rekreacji odbędzie się World Cup Latin, czyli puchar świata w tańcach latynoamerykańskich

Jednego możemy być pewni – imprezy tanecznej o takiej randze w okolicy jeszcze nie było. Gdy emocje taneczne opadną, wystąpi gwiazda wieczoru – Andrzej Piaseczny. Inną atrakcją będzie też występ wicemistrzów świata – Maurizio Vescovo i Andry Vaidilaite.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Michał Skawiński, który od 2010 roku organizuje otwarte mistrzostwa Wrocławia w tańcu towarzyskim. To duża taneczna impreza, czego dowodem jest ogromne zainteresowanie par i publiczności.

– To jedna z największych międzynarodowych imprez tanecznych – mówi Michał Skawiński. – Organizujemy ją po raz szósty i zawsze przyjeżdża ponad czterysta par z całego świata. Zapraszamy też sędziów z najwyższej półki. Wszystko po to, by ranga turnieju była odpowiednio wysoka. W tym roku zapraszamy do Jelcza-Laskowic. Centrum Sportu i Rekreacji to świetny obiekt i mamy nadzieję, że wypełni się po brzegi. Wybraliśmy CSiR, ponieważ wydał nam się idealny. Nie jest to ani moloch, ani mała hala. W 100% spełnia nasze potrzeby. Tradycyjnie przygotowaliśmy też niespodzianki dla widzów i tancerzy. Tym razem będzie to występ wicemistrzów świata i koncert Andrzeja Piasecznego.

Bilety kosztują od 25 do 160 złotych. Można je nabyć przez stronę www.worldcuplatin.com. Są też dostępne w Centrum Sportu i Rekreacji.

(kt)