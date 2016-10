Kiedy rowerem do kolejnych miejscowości?

Powiat Inicjatywa

Czy powstanie ścieżka rowerowa łącząca Jelcz-Laskowice z Oławą? Wniosek jelczańskiego samorządu poparły także inne gminy. Inne ścieżki są w planach i mają powstawać stopniowo

Gmina Jelcz-Laskowice przygotowała wniosek do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż dróg wojewódzkich nr 455 i 396, czyli normalnie trasą przez Stary Otok. Wniosek poparły gmina Oława i miasto Oława.

Rada Gminy Oława przyjęła uchwałę w tej sprawie podczas sesji 30 września. Przy okazji wywiązała się dyskusja o ścieżkach rowerowych w gminie Oława, a raczej o ich braku. Dotychczas bowiem nie zbudowano ani kilometra drogi dla rowerów.

Upominał się o nie w imieniu swoim oraz innych sołtysów, Andrzej Ilnicki, sołtys Owczar: – Po 20 latach mówienia wreszcie zaczyna się coś dziać. To temat nurtujący wielu sołtysów. Dlaczego w naszej gminie ten problem jest traktowany po macoszemu?

Sołtys prosił radnych, aby opracowali sieć docelową dróg rowerowych w gminie. Przekonywał, że mieszkańcy powinni mieć szansę poruszać się bezpiecznie rowerem, który często jest ich jedynym środkiem lokomocji, a „z PKS-em wiadomo jak jest”. Rowerzyści często jeżdżą niebezpiecznymi i ruchliwymi odcinkami dróg. Wyliczał zalety ścieżek rowerowych – gwarantują bezpieczeństwo i działają przeciwko wykluczeniu społecznemu. Jazda rowerem ma dobry wpływ na zdrowie. Wymieniał niebezpieczne odcinki, na których przydałyby się ścieżki, np. droga Chwalibożyce – Godzikowice. Prosił, aby budowano chociaż 5 km ścieżek na jedną kadencję samorządu.

Wójt Jan Kownacki przypomniał, że w ubiegłym roku Rada Gminy podjęła uchwałę o budowie ścieżek na trasach Oława – Stanowice i Godzikowice – Oława. Gmina włączyła się także do międzysamorządowego projektu budowy 40 km ścieżek wzdłuż Odry. Jest gotowy projekt, teraz samorządy będą zwracały się do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji.

Zdaniem wójta, zaczyna się budowę od Stanowic, bo na tej trasie jest największy ruch, na pewno nie będzie budowy ścieżek od wsi do wsi, bo gmina nie ma na to pieniędzy. 10 wsi nie ma jeszcze kanalizacji i to jest najważniejsze: – Ciekawe, co mieszkańcy wybiorą – kanalizację, czy ścieżki?

Andrzej Ilnicki: – Chwalić Boga, mamy projekty, ale nie mamy ani kilometra ścieżki – to jest fakt. Doceniamy inne inwestycje – świetlice, szkoły, chodniki, ale problem ze ścieżkami jest. Chcemy tylko, żeby popatrzeć na wybrane, niebezpieczne miejsca.

Swojego stanowiska wójt bronił wytrwale, zwracając się do Ilnickiego: – Pan jest mądry, bo pan ma zrobione wszystko w Owczarach. Mamy złożone wnioski do Unii Europejskiej na termomodernizację szkół, musimy tam inwestować. Ścieżki chcemy robić po kawałku, co roku.

(MON)