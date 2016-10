Dom samopomocy zagrożony. Co zrobi gmina?

Wójt i wicewójt zastanawiali się, co dalej robić

Gmina Oława

Jest problem

Gminny samorząd stoi przed trudnym dylematem – czy inwestować w Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej, skoro podobna placówka będzie mieściła się w oławskim Centrum Rewalidacyjno-Edukacyjnym? Niewykluczone, że oleśnicka placówka będzie naturalnie wygaszana

Wójt gminy Oława Jan Kownacki nie kryje rozgoryczenia. Twierdzi, że starosta oławski Zdzisław Brezdeń nie poinformował władz gminy o tym, że obok szkoły i przedszkola specjalnego, w budowanym centrum będzie także dom opieki dla dorosłych. Kownacki mówi, że gdyby trzy lata temu wiedział, że starostwo planuje taki ruch, nie zacząłby inwestowania w dom w Oleśnicy Małej. Teraz nie wiadomo, co robić i czy zwrócić wojewodzie część dotacji (200 tys. zł) przyznanej na zakup windy (ma z montażem i pozostałymi robotami kosztować 800 tys. zł). Zwłaszcza, że jest już projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Gmina miała składać wniosek o kolejne środki, miały wpłynąć w przyszłym roku, a teraz – nie wiadomo.

Dyskutowano o tym 29 września na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Było to drugie spotkanie na ten temat i jak mówią władze gminy – kolejne na które pomimo zaproszeń radnych nie przyszedł starosta Zdzisław Brezdeń.

Brak jasnego stanowiska starosty to zdaniem władz gminy Oława postępowanie niepoważne. Jak Kownacki: – Daliśmy pieniądze, zrobiliśmy dla niego dobrą robotę, a on nas tak traktuje. Wszyscy w starostwie wiedzą o pomieszczeniach na dom opieki, oprócz nas, partnerów finansowych. Okazuje się, że 4,5 tys. metrów kwadratowych jest przewidzianych na środowiskowy dom i moja zastępczyni oglądała te pomieszczenia. My mamy dawać pieniądze, a on nas w balona robi. Namawiałbym radę – zabrać te pieniądze, niech starosta sobie robi sam! CZYTAJ artykuł w całości: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2016-10-06

Tekst i fot.: Monika Gałuszka-Sucharska msucharska@gazeta.olawa.pl