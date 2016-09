– Nigdy nie powinniśmy się zamykać. Jesteśmy wspólnotą lokalną, polską i europejską, a w tym wszystkim jedno nie wyklucza drugiego – mówił Stanisław Srokowski , autor książki „Nienawiść”, która stała się pretekstem do nakręcenia filmu „Wołyń”. Z twórcami tej produkcji mieszkańcy Oławy spotkali się w Ośrodku Współpracy Europejskiej „Odra”

Oprócz Srokowskiego, w sali widowiskowej „Odry” pojawili się reżyser Wojtek Smarzowski, główni aktorzy „Wołynia” Michalina Łabacz i Arkadiusz Jakubik oraz dwóch producentów.

Wszyscy ubolewali, że spotkania nie poprzedza projekcja filmu. Organizator Witold Niemirowski zaznaczył jednak, że dzisiejszy termin był jedynym wolnym w napiętym kalendarzu twórców filmu. „Wołyń” wejdzie na ekrany kin całej Polski 7 października, a w „Odrze” będzie można go oglądać przez trzy tygodnie.

Twórcy podkreślali istotę zagadnienia, które poruszyli: – Po nakręceniu „Róży” powiedziałem „nigdy więcej filmów historycznych” – mówił Smarzowski. – Poczułem jednak, że „Wołyń” mnie wybrał i zmieniłem zdanie. Nieoceniona w tym wszystkim jest rola Stanisława Srokowskiego i jego powieści „Nienawiść”. To bardzo poruszająca historia, którą każdy powinien poznać. „Wołyń” od początku był wielkim wyzwaniem. Bałem się i wciąż się boje, że może zostać źle odebrany. Chciałbym jednak podkreślić, że to nie jest film wymierzony w Ukraińców. To film wymierzony przeciw skrajnemu nacjonalizmowi. Opowiada o miłości w czasach nieludzkich, ponad wszelkimi podziałami.

