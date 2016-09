Rene był u burmistrza. Na pamiątkę zostawi sobie kość!

Rene ze swoją panią - Kamilą Wołodzko Fot. Agnieszka Herba

Najsympatyczniejszy psiak Oławy dziś w południe odebrał nagrodę od burmistrza Tomasz Frischmanna. Buldog francuski wygrał w konkursie organizowanym przez UM Oława. Otrzymał kosz pełen niespodzianek, które uszczęśliwią każdego psa. Ale… jak przystało na najsympatyczniejszego czworonoga, Rene chce podzielić się wygraną. – Zdecydowaliśmy, że przekażemy ją do schroniska, sprzedamy również karnet do psiego SPA i wejściówkę do Bobolandii i za to kupimy karmę dla innych piesków. – mówi Kamila Wołodzko, właścicielka buldoga. – Rene zostawi sobie na pamiątkę tylko jedną kość. Skonsultowałam tę decyzję z nim i wcale nie protestował, wręcz przeciwnie, on bardzo lubi pomagać – śmieje się Kamila.

Co lubi najsympatyczniejszy psiak Oławy, czy bywa nieznośny, jaki jest jego ulubiony przysmak? Więcej o Rene napiszemy w najbliższym wydaniu „Powiatowej”, w sprzedaży już w środę wieczorem.

Fot. Agnieszka Herba