Najlepsze piwo jest z Oławy!

Trwa II oławskie święto piwa. O godzinie 13.00 obrady rozpoczęła komisja, która wybierze najlepsze piwo w dwóch kategoriach: american pale ALE i saison. Zgłosiło się aż 36 osób z całej Polski, wśród nich 6 domowych piwowarów z Oławy, są też miłośnicy złotego trunku z Jelcza-Laskowic i okolic. Wcześniej przeprowadzono wstępną selekcję i odpadły piwa, które były niezgodne ze stylem lub zepsute. – Eliminacji nie przeszła połowa piw – mówi Jacek Przywara, piwowar Browaru Probus. – Dziś będą oceniane już te najlepsze.

Piwa oceniają cztery osoby. To domowi piwowarzy – przewodniczącym jest Rafał Kłosiński z Wrocławia. – Mam spore doświadczenie i lata praktyki za sobą. Rok temu brałem również udział w konkursie w Krakowie i tam zająłem pierwsze miejsce za sweet stout’a.

Oprócz Kłosińskiego w komisji pracują: Rafał Galbierz z Wrocławia, piwo warzy od 4 lat. Nie startuje w konkursach, jest współorganizatorem wrocławskiego konkursu piw domowych. Andrzej Pietrzyk z Radwanic, od 7 lat warzy piwo. Ostatnio wygrał międzynarodowy konkurs „Biała Wrona” w Koszycach na Słowacji. Mateusz Gradzik z Wrocławia, warzy od 3 lat. Swoje piwa pije w gronie znajomych, nie wysyła na konkursy, ale kilka razy już zasiadał w piwnym jury.

Są to obrady zamknięte, gdyż piwowarzy chcą pracować w spokoju. Muszą się skupić. – Nie jest to takie łatwe, jakby się mogło niektórym wydawać – śmieje się Przywara. – Każdy z jurorów dostaje próbkę, ocenia m.in. wygląd, zapach, smak, wygląd piany, barwę. Piwo może dostać maksymalnie 50 punktów, ale jak zdobędzie 40 punktów to zazwyczaj wygrywa konkurs.

Właśnie – (godz. 14.30) rozpoczął się pokaz warzenia domowego piwa. Prowadzi go oławianin Bartłomiej Czarny, który w ubiegłym roku wygrał złoty kufel Oławy. Wtedy uwarzył sweet stout. Piwa domowe robi od 3 lat. – Polubiłem piwa rzemieślnicze, mocno chmielone, goryczkowe i nie ukrywam, że ich cena jest trzy, cztery razy większa niż piw koncernowych. Postanowiłem więc, że sam spróbuję uwarzyć – mówi. – Sporo wiedzy znalazłem w internecie. Pomógł mi też kolega, który już wcześniej się tym zajmował. Po dwóch latach od warzenia zacząłem wysyłać swoje piwa na konkursy. W ubiegłym roku miesiąc przed festiwalem oławskiego piwa zdobyłem drugie miejsce na konkursie piw w Opolu. To był dobry znak, że te piwa po prostu mi wychodzą. Zapraszam wszystkich dzisiaj na pokaz warzenia. Potrwa do wieczora.

Więcej informacji o festiwalu piwa w papierowym wydaniu „Powiatowej”. Dziś o godzinie 16.00 rozpoczyna się spotkanie piwowarów domowych. O godzinie 20.00 poznamy zwycięzców konkursu piw domowych. Po tym rozpocznie się wspólna biesiada. Wśród gości będzie wielu Włochów, ponieważ kuchnia browaru będzie teraz prowadzona we włoskim stylu. Nad wszystkim będzie czuwał kucharz Francesco, który chce wprowadzić mieszkańców do świata swoich smaków.

Aktualizacja godz. 20.30. WYNIKI KONKURSU na najlepsze piwo. Kategoria American Pale Ale – pierwsze miejsce Piotr Ziombro z Oleśnicy

Kategoria Saison – Zbigniew Siama z Oławy – uwarzył najlepsze piwo w tej kategorii, jednocześnie zdobywając puchar Probusa za najlepsze piwo festiwalu!

Zbigniew Siama warzy piwo od 12 lat. Nie startował wcześniej w konkursach piwnych, nigdy też nie warzył piwa w stylu saison. To jego pierwsze takie piwo i okazało się najlepsze! Konkurencja była bardzo duża. GRATULUJEMY! O pasji zwycięzcy z Oławy przeczytasz już w najbliższym wydaniu „Powiatowej”

Jutro o 12.30 wycieczka po browarze.

Ekipa z Probusa ma dziś pełne ręce roboty, ale humor im dopisuje

Zbigniew Siama z pucharem – uwarzył najlepsze piwo!

(AH) Fot. Agnieszka Herba

Na fot. Jacek Przywara – podaje piwo komisji konkursowej

Tak pracuje jury. Wybierają najlepsze piwo. Wyniki o godz.20.00

Bartłomiej Czarny z Oławy zaprasza na pokaz warzenia. Potrwa do 18.00. Można przyjść i porozmawiać o tym jak uwarzyć dobre piwo. Z takiej możliwości skorzystał już Michał Królicki (na fot. poniżej). Jakie smaki najbardziej lubi ten oławianin? – Nie lubię piw pszenicznych, za to uwielbiam lekkie z aromatami tropikalnymi – ogólnie styl APA (American Pale Ale). Kiedy pierwszy raz spróbowałam tego rodzaju piwa to jest nie do opisania. Ten aromat jest tak uzależniającym, że to po prostu katastrofa – śmieje się Michał.

Oławianin też warzy piwo domowym sposobem. Zajmuje się tym od roku. Zgłosił się do dzisiejszego konkursu piw, ale niestety jego trunek odpadł. – Troszeczkę mi to piwo nie wyszło, popełniłem kilka błędów, źle dobrałem chmiele, ale zupełnie się tym nie przejmuję i będę próbował dalej. Już czekam na kolejny konkurs.

Na fot. Michał Królicki z Oławy. Przyszedł na oławskie święto piwa, aby porozmawiać z innymi domowymi piwowarami