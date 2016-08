Kąpielisko za 26 milionów

Oława

Jest już niemal na sto procent pewne, że latem 2018 mieszkańcy Oławy i okolic będą mogli skorzystać z nowego kąpieliska, które powstanie „na gruzach” starego basenu OCKF

Na początku maja do oławskiego Urzędu Miejskiego dotarła pełna dokumentacja, niezbędna do rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia. – Sprawdzaliśmy ją na bieżąco i już w trakcie jej tworzenia dokonywane były różne zmiany – mówi Tadeusz Kułakowski, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Zamówień Publicznych UM. – Na przykład zrezygnowaliśmy z pewnych urządzeń do rekreacji czy zabawy, które są już dostępne i to bezpłatnie na pobliskim Miasteczku, a zaproponowaliśmy nowe, jak choćby ściankę wspinaczkową…

Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu „Powiatowej”. Już w sprzedaży. Gazetą dostępna również w formie e-wydania. CZYTAJ gazetę na tablecie lub komputerze: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2016-05-19

Krzysztof. A. Trybulski

Czytaj ten artykuł w całości: