Dworzec otwarty dłużej po interwencji przewodniczącej Rady Miejskiej

Oława Są zmiany

Podróżni często skarżyli się, że dworzec PKP jest czynny zbyt krótko. Czekający na poranny pociąg do Wrocławia musieli marznąć na dworze, poczekalnia była także zamknięta wieczorem

Jeszcze niedawno poczekalnia była dostępna tylko w godzinach otwarcia kasy biletowej, czyli od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-17.45, a w weekendy w godz. 7.00-18.45. Te godziny nie odpowiadały podróżnym. Oławianie skarżyli się, a urzędnicy interweniowali do Polskich Kolei Państwowych. Zmian nie było.

Jesienią 2015 sprawą dworca zainteresowała się Magdalena Ziółkowska (PO), przewodnicząca Rady Miejskiej. Napisała interpelację do burmistrza Tomasza Frischmanna, który przekazał sprawę do PKP.

W styczniu przewodnicząca RM napisała do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu w sprawie udostępnienia podróżnym poczekalni dworca PKP. Podkreślała, że zamknięta poczekalnia sprawia mieszkańcom wiele problemów, zwłaszcza zimą. Zwracała także uwagę, że klienci będą szukali korzystniejszych warunków podróżowania i mogą wybrać innego przewoźnika. – W konsekwencji taka sytuacja może doprowadzić do zmniejszenia się liczby podróżnych korzystających z połączeń kolejowych, co z kolei może stać się argumentem za likwidacją następnych połączeń do Oławy i spowodowania tym samym dalszej marginalizacji miasta i powiatu – czytamy w piśmie Magdaleny Ziółkowskiej. – Państwa zadaniem jest monitorowanie sytuacji na dworcu, sprawowanie opieki nad obiektem, zapewnienie właściwego poziomu usług oraz szybkie reagowanie na uwagi i skargi zgłoszone przez klientów.

W piśmie z 9 marca zastępca dyrektora Biura Utrzymania Taboru i Zarządzania Nieruchomościami „Przewozów Regionalnych” Radosław Strojny napisał do przewodniczącej: – W efekcie pani interwencji zarządca dworca podjął decyzję o zmianie godzin otwarcia poczekalni (…) Obecne godziny otwarcia poczekalni dostosowane są do rozkładu jazdy pociągów, a wprowadzona zmiana jest z korzyścią dla podróżnych i satysfakcjonuje wszystkich zainteresowanych.

Poczekalnia jest otwarta od 4.30 do 23.30.

Magdalena Ziółkowska zajęła się także zbyt małą liczbą miejsc siedzących w holu dworca. Jest tylko 5 krzesełek, w tym dwa zniszczone. Wnioskuje do PKP o zamontowanie dodatkowych miejsc siedzących.

(MON)