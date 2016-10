O starych oławskich pocztówkach (7)

Prezentowana dzisiaj pocztówka przedstawia kolejny oławski lokal służący odpoczynkowi, pokrzepieniu oraz rozrywce (także kulturalnej): gospodę „Zum Rautenkranz” („Pod Rucianym Wiankiem”) znajdującą się przy Mühlstrasse (ul. Młyńskiej). Zdjęcie pochodzi z początku XX wieku, a kartkę wydało wrocławskie wydawnictwo Maxa Engela. Adresatem pocztówki, wysłanej z Ohlau jest Max Sawade, zamieszkały w Beuthen (Bytom). Na stemplu pocztowym widnieje data 18.10.1911 r.

Gospoda „Pod Rucianym Wiankiem” należała w tym czasie do Hermanna Woischniga. Karta pocztowa była jednocześnie reklamą gospody – widać na niej nazwę i nr telefonu 77 (dość wysoki, jak na pierwsze lata XX w.). W gospodzie była wielka sala z balkonami, imponujących rozmiarów żyrandolami oraz sceną wyposażoną w kurtynę. Była to więc zarazem sala bankietowa, balowa i teatralna.

W 1923 r. właściciel zorganizował w gospodzie kino. I bynajmniej nie było to pierwsze, lecz już trzecie (!) kino w Oławie. Dostało ono wiele obiecującą nazwę „Palast-Theater”. W przewodniku z 1935 r. jako właściciel widnieje jeszcze Woischnig, wiemy jednak, że pod koniec lat 30. lokal wraz z kinem przejął Walter Umpfenbach – właściciel „Zentral-Kino” znajdującego się przy Brauhausgasse (ul. Browarnianej).

Wróćmy jeszcze na chwilę do fotografii na naszej pocztówce. Widać zapraszająco otwartą bramę dla pojazdów – oczywiście wówczas jeszcze wozów konnych. Przy skrzydle bramy stoi para – być może to gospodarze-właściciele, którzy osobiście witają gości. Od ulicy Młyńskiej jest wejście do restauracji, po schodkach. Wydaje się, że liczba przechodniów jest dość znaczna. Przy dokładnym przyjrzeniu się fotografii można zauważyć 14 osób: ośmioro dzieci, cyklistę, dwie kobiety (nie licząc domniemanych gospodarzy). Jest jeszcze jedna postać w mundurze. To najpewniej oławski brunatny huzar z koszar znajdujących się po drugiej stronie ulicy – widać szablę przy boku i czako z charakterystyczną kitą na środku.

Niewykluczone, że całe to towarzystwo wyległo zainteresowane widokiem fotografa wyposażonego w stojący na statywie aparat..

Dzisiaj w budynku przy ul. Młyńskiej 3 znajduje się Centrum Sztuki – z salą jednocześnie kinową, koncertową i teatralną. I choć po ostatniej przebudowie stary budynek częściowo uległ rozebraniu, a dostawiono nowe mury – jego historyczna funkcja w dużej mierze została zachowana.

Marta Możejko Oławska Izba Muzealna