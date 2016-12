Pobiegli dla Szymona

Gdy inni szykują się już do sylwestrowej imprezy, oni 31 grudnia spędzają na sportowo. W Jelczu-Laskowicach po raz drugi zorganizowano Bieg Sylwestrowy

Głównym organizatorem był klub „Harcownik”. Inicjatywę wsparli też Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, stowarzyszenie „Lokalni Patrioci” oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Biegacze rywalizowali na dwóch dystansach – pięciokilometrowym i dziesięciokilometrowym. Start i metę zlokalizowano na parkingu przy CSiR.

Zainteresowanie zszokowało organizatorów. W imprezie uczestniczyło bowiem aż 630 biegaczy! Wynik tym razem nie był najważniejszy. Zbierano fundusze dla Szymona Koniecznego – nastolatka, który cierpi na poważną wadę serca.

Równolegle w hali CSiR odbywał się turniej futsalu. Ogłoszono też zwycięzców facebookowych licytacji, z których dochód również trafi do Szymona. Jedno jest pewne – to on był najważniejszym bohaterem tego sylwestrowego popołudnia.

fot. Kamil Tysa

Obszerna galeria zdjęć dostępna na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/pg/WiadomosciOlawskie