Bieg Sylwestrowy dla Szymona

Jelczański klub biegacza zaprasza na II Bieg Sylwestrowy



Tegoroczna edycja będzie połączona ze zbiórką pieniędzy dla 14-letniego Szymona, cierpiącego na zespół niedorozwoju lewej komory serca i złożoną wadę wzroku. Część opłaty startowej, wnoszonej przez każdego uczestnika, a także dochód z licytacji numeru startowego „1”, będą przeznaczone na pomoc dla Szymona. Licytacja odbywa się na fanpage`u KB Harcownik. Opłata startowa do 5 grudnia wynosi 35 zł, a po tym terminie 50 zł.

– Ważną zmianą jest trasa, która tym razem prowadzi przez miasto – mówi prezes Harcownika Arkadiusz Tołłoczko. – Chcemy połączyć propagowanie zdrowego trybu życia i pomocy potrzebującym, z promocją Jelcza-Laskowic. Co do Szymona, to przeznaczymy na jego fundację pieniądze, uzyskane z licytacji i opłat startowych. Oczywiście, takie przedsięwzięcie generuje koszty, które trzeba będzie pokryć. Reszta trafi do Szymona, który bardzo potrzebuje tej pomocy. Zachęcamy firmy z regionu, chętne do współpracy i do charytatywnej pomocy. To bardzo dobra forma promocji, a Szymonowi potrzebna jest każda złotówka.



Organizatorzy zapewniają profesjonalny pomiar czasu, kalendarz Harcownika na 2017 rok i pamiątkowy medal. Po biegu odbędzie się konkurs, w którym są do wygrania zaproszenia na imprezy biegowe, m.in. na XVI Maraton w Jelczu-Laskowicach, oraz V Nocny Półmaraton we Wrocławiu. Bieg Sylwestrowy w J-L rozpocznie się w sobotę 31 grudnia, o godz. 11.00, obok hali CSiR. Kierownikiem zawodów jest Jacek Załubski.

Podczas gdy kilkuset biegaczy weźmie udział w II Biegu Sylwestrowym, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice oraz Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Rekreacji zapraszają na turniej piłki nożnej halowej, w którym wezmą udział: „Tatusiowie Orzełków”, „Policja Jelcz-Laskowice”, „Straż Jelcz -Laskowice”, „Toyota Jelcz-Laskowice”, „Instytut Mechaniki KB Harcownik”.



Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/196153914121556/

https://www.facebook.com/events/1042461605879724/

(AO) (KT)